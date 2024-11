Adventi vásár

Muraszemenyén, az IKSZT épületében szombaton 10 órai kezdettel adventi vásárt tart a helyi óvoda.

Szépkorúak köszöntése

Szepetneken, a község tornatermében szombaton 15 órakor tartják az idősek napi rendezvényt. Köszöntőt Gergály Szabolcs polgármester, Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője és Pácsonyi Imre, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke, a Zala Megyei Idősügyi Tanács elnöke mond. A műsorban helyi és környékbeli szereplők működnek közre. Tófejen, a közösségi házban vasárnap 13 órakor tartják a szépkorúak ünnepét. A köszöntőket követően a helyi Örökmozgó Gyerekek és Szivárvány Dalkör, továbbá a gutorföldei nóta- és népdalkör ad műsort.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Nyílt nap az orchideafarmon

Dobronakon, az Ocean Orchids trópusi kertjében szombaton 9 és 20 óra közötti nyílt napot tartanak, amely keretében többek közt gyermekfoglalkozások, virágkötészeti bemutatók, üzemlátogatások várják az érdeklődőket. A látogatók megtekinthetik az üzem trópusi kertjét, valamint az orchideák termesztésével kapcsolatos információkra is szert tehetnek.

Kézimunkákból nyílnak kiállítások

Göntérházán, a muravidéki település faluotthonában szombaton 14 órakor a Hetés Kultúregyesület hímzőszakkörének húszéves jubileuma alkalmából nyílik kiállítást. Köszöntőt Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Egyesület igazgatója mond. Pártosfalván, az új tűzoltóotthonban vasárnap 9 órakor nyílik kiállítás a muravidéki településen működő Rózsa Kézműves Egyesület tagjai által készített adventi tematikájú kézimunkákból.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, Mimosa Bárban pénteken Jauri, Butti és Roland, szombaton Peter Makto, Gregory S. és Davko pörgeti a lemezeket. A Mama Africában szombaton Nigel Stately és Miller szórakoztatja a közönséget. Az Angels Clubban ugyancsak szombaton Essemm és Noksa lép fel. Nagykanizsán, a Kanizsa Clubban szombaton Szunyog keveri a zenét. Keszthelyen, No.1 Szalonban szombaton Fisher lesz a lemezlovas. Zalaudvarnokon, a Vadvirág Étteremben szombaton 19 órától a The Bourbon Hunters Rockabilly Trió játszik.

András-napi táncház

Szombaton Nován András-napi táncház lesz a művelődési házban. 17 órától gyerekeknek népi játszóház, vetélkedő moldvai táncokkal, 19 órától tánctanítás kezdődik felnőtteknek, 20 órától pedig táncház különböző népszerű táncrendekkel. A program zárásakor pedig meggyújtják az első adventi gyertyát.

Jótékonysági koncert

Nagykanizsán szombaton a református templomban 17 órakor adventi jótékonysági koncertet rendeznek a 7 esztendős, fogyatékkal élő kisfiú, Nagy Marcell gyógykezelésére. A koncerten fellép a Dél-Balatoni Advent Kórus, Simó Márta (zongora) és Jakobovics Árpád (hegedű).

Filmzene

Nagykanizsán pénteken 18 órakor a Medgyaszay Házban tartják a szervezők az idei Filmzene Varázsa filmzenei koncertet a 2017-es Behind the Scenes koncert folytatásaként. Idén a Magic Ritmo, a Honvéd Kaszinó Városi Színpad Kórusa, Jakobovics Árpádék duó és trió zenekarai, valamint Fási Barnabás, Kovács Nina és Molnár Bibi szólóénekesek is fellépnek.

Mikulás

Lentiben szombaton Mikulás-váró családi napot tartanak. A délelőtt folyamán az érdeklődők karácsonyi díszeket készíthetnek, 10 és 11 órakor pedig a helyi Napvirág Bábcsoport előadását láthatják.