A helyiség valóban a barlang egykori végpontja volt, valószínűleg itt álltak meg pihenni a túrázók (azóta vágtak egy mesterséges, Münnich-átjáró nevű folyosót a barlang többi részéhez), és kifejezetten szokás volt, hogy bevésik a nevüket a vendégek. A feliratokat nem a kőbe kellett vésni, hanem a fáklyáktól eredő koromrétegbe, azaz fekete alapon fehér betűket látunk. Vagyis majdhogynem semmit se láttunk: vagy tíz percet keresgéltünk a mutatott falszakaszon, de semmi. Volt egy lélektani pillanat, amit szerintem mindannyian éreztünk: hogy ti. egyszerűen nem lesz meg, amit keresünk, és fordulhatunk is vissza. Aztán csak meglett.

Talán azért nem találtuk az elején, mert abból indultunk ki, hogy szeretett költőnk afféle átlagos emberként pont úgy és pont akkora betűkkel hagyja ott a nevét, mint bárki más. De ugye Petőfiről van szó, és ebből sosem érdemes kiindulni: a felirat ugyanis hatalmas („bevéstem hát nagy betűkkel én is…”), 25 centis betűkből áll és vagy egy méter hosszú, azaz csak ha eltávolodunk a faltól, akkor rajzolódik ki.

A felirat a 2008-as fotón láthatóhoz képest sincsen jó állapotban, elmosódottabb, és mintha valaki átdörgölte volna az ujjával (talán hogy jobban látszódjon). De létezik, nagyon is létezik, és jelen pillanatban is odalent van a vaksötétben.

Petőfi bevéste

Nagyon ihletett pillanat volt, jó hosszan fotóztuk, még 3D-szkennerrel is megvan, ultraibolyával is megnéztük, hátha találunk valami érdekeset (mondjuk a PETŐFI alatt egy jó kis JÓKAI-szignót), a helyszín meg van már jelölve, jó páran láttuk, most már nem fog elveszni. Nem tudom, ilyenkor mi történik, kap-e védelmet a felirat (ráférne) vagy van-e bármi feladata akár a műemlékvédelemnek, akár a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az ügyben.