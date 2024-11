Láttuk, egy designer képzőművészt annyi minden izgat, a nyugvópontra juttatásukra több élet se lenne elég.

A győri egyetem hallgatóival folytatott kísérletezésekről is beszámolt végül Lepsényi Imre. Mivel morális dilemmái miatt igyekszik minél kevesebb „bajt” okozni a világban, a digitális technológiát is óvatosan kezeli, szeretne a kultúra noha a terület nagyon nagy változások előtt áll. A 3D nyomtató és a mesterséges intelligenciát is használó digitális tervezés, programozás együtt szerinte az orvoslásban hoz óriási áttörést a legrövidebb időn belül. A végtagpótlás lehet például az egyik fontos terep. De többek között a múzeumi, galériabeli kiállítások milliméter pontos tervezése is egyszerűbb lesz ezzel a tervezéssel.