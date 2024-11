Ahogy a Zalában is jól ismert népzenész fogalmaz, nem gondolta volna, hogy újra beül az iskolapadba. Szeptemberben iratozott be a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának egyik posztgraduális képzésére, Miklósa Erika Kvintesszencia Mesteriskolájába. Mint írja, hatalmas megtiszteltetés a "mintaév" válogatott csapatát erősíteni. „Szeretek tanulni, olvasni, zenélni, programokat szervezni, nem hiába vagyok bölcsész, zenei mediátor, kulturális menedzser. Most egy olyan képzésen veszek részt, ami eddig kimaradt az életemből és a színpadi/pedagógiai lényemet fejleszti. Huszonöten vagyunk, 25 félék, klasszikus, opera, jazz, pop, népdalénekesek ” – írja közösségi oldalán.

Laposa Julcsi azt is megígérte, hogy folyamatosan beszámol a képzésről. Mi is gratulálunk az új tanulmányokhoz. A hírt egykori mestere, Sebestyén Márta is örömmel fogadta.