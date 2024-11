A gálán Soós Mihály, az intézmény jelenlegi igazgatója mondott köszöntőt, aki kiemelte: az 1993-as próbaév után 1994. január elsejével intézményesült a magyar kultúra népszerűsítése és hirdetése Szlovéniában. Úttörő szerepet jártak be, hiszen a lendvai kulturális intézmény létrejöttekor az első volt a Kárpát-medencében, azóta viszont minden külhoni régió magyarsága követte példájukat. Az intézmény első, alapító igazgatója dr. Göncz László volt.

Magyar kultúra: nemcsak múltja és jelene, jövője is van a Muravidéken. Fotó: Gyuricza Ferenc

Az ünnepségen köszöntőt mondott Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is, aki szerint a muravidéki magyarság a nemzetért végzett Kárpát-medencei szolgálatban a legkisebb, de mozgékony és hatékony közösség. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet értékmentő és értékteremtő munkájának köszönhetően a magyar kultúra itthon van a Muravidéken.

A közel két órás gálaesten ezt követően egymást váltották a színpadon azok a művészeti csoportok, amelyek tevékenységét a lendvai intézmény koordinálja. Nemcsak felnőttek adtak műsort, hanem gyermekek is, hiszen – mint azt Soós Mihály ki is emelte – az utóbbi időben számos gyermekcsoport alakult az általános iskolákban, ami azt jelzi, nemcsak múltja és jelene, hanem jövője is van a magyar kultúrának, a nemzeti hagyományok ápolásának a térségben. A gálaműsor mellett kiállítással – benne a Kárpát-medence szerte ismert muravidéki kézimunkázók alkotásait bemutató tárlattal – is tisztelegtek az elmúlt három évtized eredményei előtt.