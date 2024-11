Az 5 napos kórusfesztivál 13 kórus és egy zenekar bemutatkozására adott alkalmat. Helyszíne a szörfösök által kedvelt Garda-tó nyugati oldalán elhelyezkedő Limone városka volt. (Az elnevezést a kelta eredetű limen=határ szóból eredeztetik.)

A Zalaegerszegi Vegyeskar a Santuario Madonna della Corona zarándokhelyen - a kórusfesztivál ideje alatt kirándulásra is teremtettek időt

Fotó: Zalaegerszegi Vegyeskar

Esős időben, 9 órai buszozás után értünk Riva del Gardába, a tó északi csücskébe, írja szerkesztőségünknek küldött beszámolójában Horváth Tamásné, a Zalaegerszegi Vegyeskar tagja. Elkészült az első közös fotó is, ami olyan jól sikerült, hogy később vettük észre: mögöttünk teljesen kitakartuk a szépséges tavat. Sétálgattunk a megszelídült klímában az óváros bájos utcáin, amelyet az olasz „édes élet”, a dolce vita és a józan alpesi gondolkodás keveréke jellemez. Valamikor az Osztrák-Magyar Monarchia része volt, kedvelt üdülőhellyé vált. A Habsburgok lendítették fel, majd amerikai milliomosok és orosz arisztokraták jöttek ide. Híres látogatói közé tartozott Thomas Mann és Franz Kafka, de járt itt Móricz Zsigmond és Babits Mihály is. Elsétáltunk a híres vízi várhoz is (Rocca di Riva), melyet a Scaligeri-család építtetett a középkorban. Nevükkel még többször találkoztunk utunk során. Többen felvonóba szállva csodálták meg a fenséges panorámát.

Szálláshelyünk a 900 lakosú Torboléban volt északon. A bédekker szerint ez a kedves város a „szörfözők Mekkája” az állandó szélnek köszönhetően. A Hotel Holiday egyedüli vendégei voltunk. Az öt nap során ízelítőt kaptunk az olaszos vendéglátásból: a hotel patika tiszta, a személyzet kedves, előzékeny és érdeklődő volt.

Kórusfesztivál esőben, napsütésben

Másnap újra rossz időre ébredtünk. Bár kirándulós napot terveztünk, a reménytelenül locsogó esőben a sétahajókázás szóba se jöhetett, s mint megtudtuk az olasz rendőrségen: a nyugati part 15 km-es szakaszán olyan alacsonyak az alagutak, hogy tilos behajtani busszal. Sofőrünk indítványozta, hogy a keleti parton van egy csodás zarándokhely, a Madonna della Corona. Talán az idő is megszelídül… Spiazzi felé vettük az irányt.

Az Adige folyó völgye fölött fekvő zarándokközpont festői helyen, 774 m magasságban fekszik. A templomot a 15. században közvetlenül a sziklába vájták, Spiazzi falva fölött. A legenda szerint angyalok hoztak ide Rodosz szigetéről egy kőből faragott Mária-szobrot. Eztán épült a templom.