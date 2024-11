A koncerten szólisták és kamaraegyüttesek szerepeltek, összesen mintegy harminc főt megmozgatva. A hangverseny előtt Friman Martin igazgató mondott rövid köszöntőt, amelyben egyrészt arról beszélt, hogy akárcsak elődjének, neki is szándéka volt Letenyét felhelyezni a Zala vármegyei, illetve az országos komolyzenei térképre, s e tekintetben sikerrel jártak, a versenyeken szép eredményeket értek el. A tőlük kikerülő növendékek egy része zenei területen folytatta pályáját, illetve a város és környéke művészeti életében is meghatározó szerepet játszanak. Friman Martin arról is beszélt, hogy az intézmény LAMI progi elnevezéssel egy ideje féléves programterveket készít, a jelenleginek a Zala Vármegyei Növendék Hangverseny az egyik legrangosabb, legkiemelkedőbb eseménye.

Bata Hajnalka, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke Babits Mihály versének közismert részletét – „Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban” – idézte, majd arról beszélt, hogy amikor zenét hallgatunk, vagy mi magunk adjuk azt elő, akkor valójában a lelkünk szólal meg. A zene hozzásegít bennünket ahhoz, hogy közelebb érezzük magunkhoz egymást, s ha nyitott szívvel hallgatjuk a zenét, úgy annak szépsége mellett azokat is megismerjük, akik előadják. Az alelnök azt is kiemelte: közösen zenélni csodás dolog, s erre biztatta a hangverseny közreműködőit is.

A térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter ugyancsak köszöntötte a megjelenteket, többek közt arról beszélve, hogy gyermekkorában maga is növendéke volt a nagykanizsai zeneiskolának, így átérzi azt az izgalmat, ami egy koncert kapcsán élnek át a fellépők. Szólt arról is, hogy a zene tulajdonképpen egyidős az emberiséggel, s a mindennapok megélésében, az érzelmek kifejezésében van meghatározó szerepe. Úgy fogalmazott: a zene érzelmi szabadságot ad, és nemcsak a művelőjének, hanem a hallgatóságának is.