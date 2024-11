A csonkahegyháti Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskolában szerdán nyílt meg a zalai költözés mellett döntő Toró Annamari és japán misztikus jelentéssel bíró művésznevű kacsó fugecu közös tárlata. A grafikus, festőművész alkotópár nemrégiben költözött Zalába, Kustánszegre.

Simon Zsolt iskolaigazgató (középen) nyitotta meg a zalai költözés mellett döntő két művész, Toró Annamari és kacsó fugescu kiállítását a csonkahegyháti iskolában

Fotó: Csonkahegyáti általános iskola

A tárlatot megnyitó Simon Zsolt, az iskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta, a kiállítás a természeti témaválasztás mellett a magyar legendákban, a népmesék motívumvilágába is elkalauzolja a szemlélőt. Ehhez kapcsolódott a népzenei énekműsor is, melyet az intézmény diákjai adtak. A program folytatással is kecsegtet, hiszen Toró Annamari a Magyar Népmesék rajzfilm sorozat készítésében is részt vett, az e célból született illusztrációit, valamint egy mondókás könyv képeit is elhozza a csonkahegyháti iskolába.

Költözés és együttműködés

Szerdán Arany Jánossal kapcsolatos irodalmi vetélkedő is zajlott a csonkahegyháti iskolában. A POK központtal második alkalommal közösen meghirdetett versenyre Zalából és Vasból 11 iskola 60 diákja nevezett, akik csapatokat alkotva feladatlapot oldottak meg, majd a Toldi egy-egy részletét adták elő.

A kiállító művészek életrajzának részleteibe alább tekinthetnek bele.

Kacsó Fugecu Marosvásárhelyen született 1952 -ben, szülővárosában érettségizett 1971-ben a Művészeti Líceumban. A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafika szakán végzett, rajztanár lett Korondon, majd a szebeni nyomdánál vállalt grafikusként munkát. 1984-ben jött az anyaországba, ahol 1991-ben alapító tagja volt a MAMŰ-nek.

Bár grafikus, festményeket és installációkat is készít.

Nyitott a misztikumra, a mágiára, a pszichoanalízisre, a keleti kultúrára és a természet és ember kölcsönhatására; mindezeken keresztül keresi az "Egész"-séges, alkotó énjét. Kedvelt, szimbolikus tartalmú motívumai a szem, a nap, a mag, a molekuláris szerkezetek, a fa, a sátor (jurta), a kötél, bürök, bambusz, természetes raffia (mint vonal) a (száraz)kenyér, a levegővel telített (papír) zacskó,léggömb, a természet kreatúrái (mákgubó, gránátalma).