Keresztury Dezső nagyon szerette a villaszerű szőlőhegyi borházat, a mára Keresztury-házként ismert épület a zalai tudományos gyűjtemény és könyvtár címet viseli, és Zalaegerszeg, valamint a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alkotóháza. A körülötte lévő birtokot az ötvenes években felparcellázták, lakótelep épült rajta. A családi rezidencia 1978 után kibővült, vendégház és könyvtár is működött benne. Keresztury Dezső muzeális értékű könyvtári adományát Nyakasné Túri Klára gondozta. Keresztury Dezső hazalátogatván mindig itt szállt meg, a kerti diófa alatt beszélgetett itteni barátaival, a város vezetőivel.

A Keresztury-ház felújítás utáni avatása: Kiss Gábor, dr. Gyimesi Endre, Tóth Renáta, Balaicz Zoltán, Szemes Béla (Keresztury alapítvány kuratóriumi titkára

Fotó: Pezzetta Umberto

Állandó tárlat a Keresztury-házban

A házban ma állandó tárlat mutatja be a család hajdani mindennapjait és a Zalaegerszeg díszpolgári címét is elnyerő Keresztury Dezső szerteágazó tudományos, művészeti munkásságát, amely a Magyar Örökség részét képezi. A polihisztor budapesti lakásában használt néhány bútora is Zalaegerszegre, a Keresztury-ház szalonjába került, a híres "zsiráf-zongorával" együtt, valamint a kitüntetései is az itteni vitrinben szemlélhetők meg. (Keresztury Dezső első felesége Seiber Mária zongoraművész volt.)

A felújítás során a Keresztury 120 emlékévben megszépült Keresztury-ház avatásán Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte a Jánkahegyre érkező ünneplőket, majd Balaicz Zoltán polgármester szólt arról, hogy a megújult ház akkor tölti be hivatását, ha újabb és újabb nemzedékek töltekezhetnek a falai között a Keresztury Dezsőre jellemző önzetlen lokálpatriotizmussal. Dr. Gyimesi Endre, a Keresztury Közalapítvány elnöke mutatta be a Keresztury-ház történetét, az apa, a polgármesteri feladatokat is vállaló Keresztury József és a nemzet jelentős alakjává váló Keresztury Dezső életművét őrző, bemutató alapítvány munkáját. Az udvaron lezajlott ünnepi percek fényét Kocsis Tamás könyvtáros, irodalmi portálszerkesztő hegedűjátéka emelte, aki Keresztury Dezső versei ihlette saját szerzeményét adta elő.