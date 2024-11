A koncert három művészeti együttes, a már több mint száz éves Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar, a jövőre ötven éves fennállását ünneplő Nagykanizsa Város Vegyeskara, valamint a most 65 esztendős szombathelyi Szent Márton Városi Kórus összefogásának eredményeként jött létre. A hangverseny szólistái Megyimorecz Ildikó, Ruszó Magdolna, Farkas András és Dani Dávid voltak, vezényelt Papócsi Róbert.

Balogh Tünde, a szervező egyesület elnöke lapunknak elmondta: a Stabat Mater bemutatója az idei év zenei életének csúcspontját jelenti Nagykanizsán, hiszen bár korábban is voltak már nagyszabású események a dél-zalai városban, ám a mostani hangverseny a közreműködők összefogásának köszönhetően valóban példa nélkülinek tekinthető, ezért szeretnék, ha annak lenne folytatása a jövőben is. A hangverseny előtt Horváth Jácint polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondotta: Rossini Stabat Materje egy nagyon ritkán játszott mű, Nagykanizsán tudomása szerint még sosem hangzott el, ez még különlegesebbé teszi az estét. A polgármester köszönetet mondott a szervező egyesület és a fellépő művészeti együttesek tagjainak, majd arról is beszélt, hogy több város kooperálása olyan csodálatos eseményeket eredményezhet, mint a szombati nagykanizsai hangverseny.