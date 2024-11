Most az egyik legnagyobb sikerének, a Gladiátornak álmodott folytatást, mely mindenképp kockázatos vállalásnak bizonyult, nem csak az előd óta eltelt 24 év miatt.

Jelenet a Gladiátor folytatásából

Lucius (Paul Mescal) gyermekkorában elhagyni kényszerült Rómát, felcseperedvén pedig egy barbárnak titulált közösségben, Numidiában talál otthonra. Miután a birodalom legyőzi őket, hősünk hadifogolyként kénytelen visszatérni szülőföldjére és gladiátorként kell küzdeni az életéért.

Azt most kár firtatni, hogy van-e létjogosultsága a filmnek, nem volt-e kellően keretbe foglalva az öt Oscar-díjat nyert első rész, valamint ennyi idő távlatából mennyire lehet ütőképes egy ilyen stílusú történelmi eposz. A folytatás ugyanis megérkezett, nagyban támaszkodik Maximus korábbi történetére, mégis igyekszik megfelelni a modern formanyelvi követelményeknek. Az expozíció érdekes, a Hanno álnéven, boldogan élő Lucius azon fáradozik, hogy megvédje szeretteit Róma pusztító erejétől, ám próbálkozása kudarcba fullad. A megtört férfi legnagyobb fegyvere a dühe, melyet felfedez Macrinus (Denzel Washington), a nagyravágyó nemes. Ahogy haladunk előre a cselekményben, úgy lesz egyre világosabb, hogy a Gladiátor 2 lényegében újrahasznosította az első rész főbb paneleit. A bosszúszomjas harcossal, a semmiből felkapaszkodó emberkereskedővel, az őrült uralkodókkal, illetve a vendetta tárgyával, akivel az arénában kell leszámolni. David Scarpa forgatókönyvíró frappánsan keverné a kártyákat, ám minél többet fednek fel a sztoriból, az annál inkább szétesik. Ez köszönhető a felszínes elbeszélői stílusnak, a gyenge dialógusoknak, de a tétek is abszolút súlytalanok maradnak. A karakterek szimpla utánérzésnek hatnak. Lucius nem elég komplex jellem, pálfordulása iszonyúan megalapozatlan, akárcsak édesanyja, Lucilla (Connie Nielsen) indoka arra, hogy miért hagyta el sok évvel ezelőtt. A két császár mintha egy rajzfilmből lépett volna elő, s komikusságuk szórakoztató is lehetne, ehelyett inkább idegesítőek kezdettől fogva. Egyedül Macrinus terve, egyúttal motivációja érthető, kár, hogy az utolsó harmadra őt is egy gyenge képregényfilmes antagonistává degradálják. A számos illogikus döntés és tartalmi hézag mellett az akciók hiába pofásak, ha mindig van bennük valami kivetnivaló. A teleportáló katonáktól kezdve, a cápákkal feltöltött Colosseumig, egészen sok furcsasággal találkozunk. A harcok intenzitása ingadozó, akadnak izgalmas pillanatok, naturalista erőszak és feszültség, csak éppen arányait tekintve ezekből van kevesebb. A befejezés erőtlen, hiányzik belőle a drámaiság és az igazi érzelmek.