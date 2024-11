Romhányi József, Berg Judit, Michael Ende…mi a közös bennük? Furcsa történet mindegyik, de többek között az, hogy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár irodalmi vetélkedőjének alapját a szerzők művei adták. A megmérettetést elsősorban a zalai kistelepüléseken élő, játszani és olvasni szerető közönségnek szánják a könyvtárosok immár 9 éve. A tavalyi „Mesébe költözünk” sikerén felbuzdulva, idén ősszel „Regénybe költözünk” címmel indult játék a megyében, tájékoztatta lapunkat Scheiber Veronika, a KSZR csoport (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)

Ideiglenesen regénybe költöztek a résztvevők és a szervezők. Furcsa történet bontakozott ki

Fotó: DFMVK

Az idei téma Michael Ende Momo című meseregénye volt, amelyet a vállalkozó kedvű csapatok 7 héten keresztül dolgoztak fel, játékos formában. Szombaton ennek az izgalmas irodalmi kalandnak a záróeseménye zajlott a megyei könyvtár rendezvénytermében. Ahogy a regényben, úgy az életben sem volt könnyű az idővel gazdálkodni, így a hetek alatt néhány csapat lemorzsolódott.

A legkitartóbb hat csapat azonban kiállta a próbát: Nemeshetést az „Ez nem mese”, Zalakomárt az „Időtlenek”, Letenyét a „Betűbetyárok” képviselték. Nagykutasról a „Mandulafenyő” csapata érkezett, Alsónemesapátiból pedig a „Jó időváltók” és a „Füstoszlatók” vállalták a megmérettetést. Kovács Ágota könyvtáros és Lázár Péter drámapedagógus álmodta meg a vetélkedő témáját és a gondolkodásra sarkalló feladatokat is ők találták ki. Az elmúlt hetekben elképesztő rajzok születtek ismeretlen tengeri lényekről, természetes, egyszerű alapanyagok felhasználásával készültek kreatív társasjátékok. Humoros leírások segítségével lehetett megismerni egy-egy karaktert a regényből, de a csapatok megformázták Hora mester arcát is. A gyerekek a felnőttek közreműködésével kreatívan, figyelmesen, lelkesen és sok humorral oldották meg a feladványokat hétről-hétre, és a szombati közös játékot is élvezték. A Czirákyné Tóth Edit, Cseke Márk, Tóth-Hatejer Katalin könyvtárosok alkotta zsűri értékelte a csapatok tudását és ügyességét, azonban nem helyezéseket osztottak, hanem Arany, Ezüst és Bronz Teknős minősítésben részesítették a csapatokat. Mindenki kellemes élményekkel és ajándékcsomaggal gazdagodva távozott a programról. Emellett természetesen a legnagyobb jutalom talán minden résztvevőnek az volt, hogy ennek az időtálló műnek az olvasása, feldolgozása közben felejthetetlen pillanatokat éltek át.