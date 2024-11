Bellus Attila Budapesten született, a színművészeti főiskola elvégzése után több színházban játszott pályakezdőként, majd hosszú éveken át Hollandiában élt, 2010 óta gazdagítja tehetségével a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház társulatát. Mint festő először mutatkozik meg a közönség előtt.

Mint festő is bemutatkozott Bellus Attila színművész. Takáts Eszter, Molnár Zoltán mögött áll a művész, jobbra Balaicz Zoltán és dr. Besenczi Árpád

Fotó: Pezzetta Umberto

A közel negyven év termését felölelő kiállítást dr. Besenczi Árpád, a színház igazgatója, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere nyitotta meg november 27-én, szerdán este. Mindketten kiemelték a más arcát is megmutató színművész elköteleződését az egerszegi színház és közönsége iránt. A direktor szólt a köztük lévő sokéves szakmai kapcsolatról és barátságról, a városvezető pedig párhuzamot vont az éppen futó, Életrevalók című előadás és a kiállítás között, amit nemcsak az köt össze, hogy Bellus Attila https://hu.wikipedia.org/wiki/Bellus_Attila játssza a színmű főszerepét, de az is, hogy az ember álmai a legnagyobb nehézségek közepette is megvalósulhatnak. Balaicz Zoltán szólt az előadásban is látható híres orosz festő, Malevics Fekete négyzet című alkotásáról, ami a láthatatlan látható szimbóluma. Így is kapcsolható Bellus Attila számunkra új arcához.

Festő - gyerekkori barát is beszélt róla

A tárlat kollekciójáról Verebes Dóra vezető restaurátor mint gyerekkori barát beszélt a közönségnek. Verebes Dóra és Bellus Attila együtt kezdték festőtanulmányaikat, a kiállításon látható egyik közösen készített képük, amely kettős önarcképnek is felfogható. Verebes Dóra (Schubert Éva színművésznő lánya) szólt a Bellus Attila https://www.zaol.hu/helyi-kultura/2023/12/bellus-attila-szinmuvesz-irodalmi-estje képzőművészeti látásmódját meghatározó festőkről, köztük Vincent Van Gogh-ról, akihez úgy is köze van, hogy sokáig élt a holland festőnek is otthont adó településen.

A tárlatmegnyitón Takáts Eszter énekművész és Molnár Zoltán zenész működött közre.