A Dobronak, szívem mélyén hordalak című műsort nem először adja már elő a Kis Hétrét együttes, valamint a Dobronaki Nótázók és az énekes Kolosa Tanja. A Cár Jenő verseiből készült csokor ősbemutatója az év elején volt az alkotó szülőfalujában, majd még két fellépés következett ugyancsak a Muravidéken, Lendván, illetve Zsitkócon.

A Kis Hétrét együttes mai felállása: Kardos Endre Bozi, Hochrein Judit és Pál Ferenc. Cár Jenő verseiből születtek a legújabb dalaik

Fotó: Pezzetta Umberto

Cár Jenő, Dobronak büszkesége

- Mindképp szerettem volna elhozni a műsort az én szülővárosomba, Zalaegerszegre is, mert immár életem egyik legfontosabb munkájának tartom - fogalmazott a zeneszerző, Kardos Endre Bozi, aki a Kis Hétrét tagjaként és a Dobronaki Nótázók vezetőjeként is részese a produkciónak. - Cár Jenő Dobronak egyik büszkesége, akadémiát végzett, országos hírű színész, aki soha nem szakadt el a falujától, sőt, az idő előrehaladtával újra egyre több időt tölt ott. Szerencsés volt az egymásra találásunk. Korábban nem foglalkoztam naiv öltők műveivel, de felettem is telnek az évek és 68 évesen nagyon megragadtak ezek a költemények.

Humor helyett kicsit szomorkás

Kardos Bozi azt mondja: nagyon más ez a műsor, mint amit tőle megszokhattunk, a humor helyett melankólikus, szomorú, néha nyomasztó a hangulat, ami az eddigi tapasztalatok alapján meglepi, de meg is ragadja a közönséget.

A 17 órakor kezdődő, nagyjából egyórás, ingyenes program a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet támogatsával és a DFMVK jóvoltából érkezik Zalaegerszegre. Az esten a Kis Hétrétben újra játszik Lőrincz Kálmán is, hiszen ezt a munkát még vele kezdte az együttes.