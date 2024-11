Talán nem is gondolják, de a ZAZEE Kulturális Egyesület által üzemeltetett, karbantartott Bibliofülke bizony még a közösségi hálón is fent van, s szívesen veszi a bejelentkezéseket. A tízéves születésnapra pedig új köntöst is kapott, nemrég a ZSzC Báthory István Technikum 12. osztályos dekoratőr diákjai Király Hajnalka vezetésével szépítették meg a kiszuperált távbeszélőt. Járjanak arra Önök is, kölcsönözzenek könyvet, hozzanak helyette másikat, egyszóval olvassanak bátran!