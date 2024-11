RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 7.00 Magyaróra 8.00 Turmix 12.00 Zene 14.00 A’la Carte 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Zene

Mária Rádió Régió műsora Veszprémből: 17.50-től 19.50-ig Veszprémből közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Hétvégi programajánló 10.15 Világjáró 11.15 Helyzetkép 12.00 Déli krónika 15.00 Terepjáró 16.10 Hétvégi programajánló 16.30 Múltunk rejtélyei 18.00 Napi krónika 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Helyzetkép (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó 9.00 Egerszegi Esték 9.30 A Szomszéd Vár 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.00 Itthon vagy! 17.30 Keep Young and Fit! 17.45 Kortalan torna 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Kultúrkör 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Forgószínpad 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Kultúrkör 21.00 Dokumentum műhely: A gyermekorvos 22.00 Híradó 22.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk 7.00 TestTrend 7.30 Info blokk 8.00 Kibeszélő 8.30 Híradó 8.45 Isten hozott Manchesterben 9.10 A hegy gyermekei 9.50 The Story of Lili Ebert 10.20 Info blokk 10.50 Lapozó 12.00 TestTrend 12.30 Kibeszélő 13.00 Isten hozott Manchesterben 13.25 A hegy gyermekei 14.05 The Story of Lili Ebert 14.35 Lapozó 18.00 Info blokk 18.30 Szertár 19.00 Info blokk 19.30 TestTrend 20.00 Híradó 20.15 Triptichon 21.30 Info blokk 22.00 Lapozó 0.00 Info blokk 0.30 Szertár 1.00 Info blokk 1.30 TestTrend 2.00 Híradó 2.15 Triptichon 3.30 Info blokk 4.00 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra 6.30 Hittel, lélekkel 6.40 Savaria Filmfesztivál: Szeretni egy életen át 6.53 Aktív aranykor 8. 7.00 Híradó 7.15 Objektív 7.45 Göcsej Filmfesztivál: Isonzótól Piavégig 2. 8.35 Természetvédelem határok nélkül 73. 9.00 Szignatúra 9.30 Hittel, lélekkel 9.40 Savaria Filmfesztivál: Szeretni egy életen át 9.53 Aktív aranykor 8. 10.00 Híradó 10.15 Objektív 10.45 Göcsej Filmfesztivál: Isonzótól Piavégig 2. 11.35 Természetvédelem határok nélkül 73. 12.00 Képújság 18.00 Természetvédelem határok nélkül 75. 18.24 Rigmus 18.26 Hargita TV: Székelyföld magazin 18.47 Göcsej Filmfesztivál: Rétegek 19.00 Híradó 19.15 Balatoni Mozaik 19.45 Balasport 2024 20.15 Diagnózis 20.46 Savaria Filmfesztivál: Katalinka 16 21.00 Természetvédelem határok nélkül 75. 21.24 Rigmus 21.26 Hargita TV: Székelyföld magazin 21.47 Göcsej Filmfesztivál: Rétegek 22.00 Híradó 22.15 Balatoni Mozaik 22.45 Balasport 2024 23.15 Diagnózis 23.46 Savaria Filmfesztivál: Katalinka 16 0.00 Képújság