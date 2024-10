Nagy Lajos király korszak családi és hatalmi törekvések miatti trónviszályokkal, véres leszámolásokkal terhes időszak.

A XIV.-XV. század, Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond korszaka talán nem annyira ismert, mint a zalaegerszegi színház repertoárján korábban szereplő Zrínyi 1566 vagy A fejedelem által megidézett múlt, éppen azért a diákok számára is izgalmas lehet.

A Moravetz Produkció 2020-ban mutatta be először a Sárkányszív musicalt, amely jóval régebb óta érlelődött a rendezőben, aki számos alkalommal bizonyította vonzódását a magyar történelem egy-egy korszakához.

Moravetz Levente, a Sárkányszív rendezője

- Legalább tíz éve velünk élt ez a történet, a források közt régóta kutakodtam, Szolnoki Péter zeneszerzővel sokszor megbeszéltük a megvalósításról, mire megszületett - mondta a kedd esti próba előtt Moravetz Levente. - Ez az időszak nagy korszaka a magyar történelemnek, Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond idején Európa jelentős állama volt Magyarország. Szokás mondani, hogy három tenger nyaldosta határainkat, és ez akkor is hordoz igazságot, ha közigazgatásilag nem felel meg a valóságnak, de Nagy Lajos három országnak volt királya egyszerre. Ezt senki sem tudta utánacsinálni. Ugyanakkor mégsem ismerjük jól, az történelem órákon hamar átsiklunk rajta. Ha megkérdezed a diákok azt, mondják, ja, Nagy Lajos.

Sárkányszív történelmi musical

Moravetz Levente megtalálta a korszak azon momentumát, amely kalandossága, meseszerűsége okán közelebb hozhatja hozzánk a XIV. századot. Ez pedig a Sárkány Lovagrend, amit Zsigmond alapított.

- Ezért kerül sárkány a darabba - magyarázta a rendező. - Törekszem arra, hogy minden generációt megszólíthassak, az eddigi sikerek mutatják, az óvodástól a diákokon át az idősekig szeretik a történetet, amely természetesen nem nélkülözi a szerelmi szálat sem. Remélem, minél többen hiszünk a mesében, él bennünk a gyermek, nem váltunk végérvényesen felnőtté.

Moravetz Levente belső kamerája később még szeretne bevilágítani Mátyás korába is.

- Ezzel tartozom magamnak és talán a közönségnek is. Mohács is nagyon foglalkoztat, tervek mindig is vannak, lesznek. Most éppen felkérésre készül Esze Tamás életét bemutató zenés darab, amelyet Tarpán mutatunk be májusban.