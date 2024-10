Hat kiváló koncertet hallgathatott meg a közönség a nemzetközi orgonahéten, melyet hat év elteltével második alkalommal szervezett meg Zalaegerszegen a Tóth László vezette Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, valamint Mátyás István Bécsben élő, Zalaegerszegről elszármazott, de a város művészeti életében ma is rendszeresen szerepet vállaló orgonaművész. A nemzetközi hírű, kiváló művészek fellépése megmutatta, hogy az orgona mennyire sokszínű hangszer, s nemcsak önmagában csodálatos: megszólalhat oboával, furulyával, trombitával együtt, kísérhet énekest, s a barokk, klasszikus és egyházi műveken túl modern, s akár népzenei ihletésű darabok előadásával is lenyűgözheti a közönséget. Az orgonahét legkülönlegesebb formációja Mátyás István és Reinhard Ladislav skótdudás kettőse volt, a két, önmagában is nagy hatású, nagyot szóló hangszer együttes megszólalását nem felejti el, aki ott volt a nagytemplomban Mátyás István, Reinhard Ladislav és Genoveva dos Santos (szoprán) hangversenyén.

Mátyás István és Reinhard Ladislav a nagytemplomban

Fotó: Tóth László

– Már nagyon régen szerettem volna skót dudával játszani. Reinhardot énekelni hallottam egy koncerten húsz éve, és kértem tőle egy névjegykártyát, amit azóta őriztem. Most pedig felvettük a kapcsolatot, és egy amerikai skótdudás zeneszerzőtől is választottunk darabokat, melyeket kifejezetten erre a párosra írt. A koncerten magyarországi ősbemutatók is voltak – mondta Mátyás István.

A tiszteletbeli törzsfőnök zeneműve is elhangzott az orgonahéten

A fellépő művészek közül Nauratyill Zita zalaegerszegi származású orgonaművész Antalffy-Zsiross Dezső egyik vidám, hangulatos darabját is műsorára tűzte és nagy sikerrel játszotta a zsinagógabeli koncertjén. Érdekesség az 1945-ben elhunyt szerzőről, hogy írt egy indián operát, az Indian Association of America ezért tiszteletbeli törzsfőnökké választotta. Egyik mestere Marco Enrico Bossi volt, a-moll orgonaversenyét Nauratyill Zita a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarral adta elő az orgonahéten.

Nauratyill Zita és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar fellépése Sándor János vezényletével 2024. október 27-én a hangversenyteremben, az orgonahéten

Fotó: Pezzetta Umberto

Zalaegerszeg az orgonák városa

A nemzetközi orgonahét megrendezéséhez minden feltétel adott Zalaegerszegen: hat működőképes orgona van a városban, négy ezek közül négy különböző templomban található. A városi hangversenyteremnek pedig valódi ékessége az a több mint 2100 sípos hangszer, amelynek már a látványa is élményt jelent, s kiváló hangversenyorgonaként szolgálja a város komolyzenei életét. A legutóbb felavatott orgona a hatodik a városban, a több mint 220 éves, romjaiból feltámasztott kicsi hangszert, a Klügel-orgonát a vöcköndi templomból mentették meg, s restaurálása után, 2023. augusztus 20. óta a Göcseji Falumúzeumban található fatemplomban szólal meg alkalmanként. Az orgonahéten Ana María Ospina kolumbiai művésznő játszott a hangszertörténeti ritkaságon.