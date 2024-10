A rendezvény kezdetén Keserű Áron alpolgármester üdvözli a résztvevőket, a megnyitót Zalán-Lipák Judit elnök tartja, majd Tar Ferenc korábbi elnök emlékezik meg a nemrég elhunyt András Sándor íróról, aki Angliából hazatelepülve Zala közelében élt.

A konferencián szó lesz az emlékezet diplomáciai vetületeiről, a magyar-lengyel emlékezetről, Noszlopy Gáspár emlékezetéről, Nagy Ignác Janus-arcú emlékezetéről, a nemzeti emlékezet és a Magyar Tudományos Akadémia kapcsolatáról.

A Zimmer frei - Balatoni szobakiadások (1960-1990) emlékezete című előadás is izgalmasnak ígérkezik, ahogy a Herkulesfürdői emlék is. A konferencia résztvevőit Naszádos Péter polgármester is köszönti, amikor megkoszorúzzák Csokonai hévízi szobrát. A résztvevők szombaton kirándulásra indulnak.