A Göcseji Múzeum három új foglalkozást ajánl az óvodások számára, ilyen például a Látogatás a nagymama paneljébe című program, amely az 1970-es évek világát mutatja be. A kínálatban szerepel az általános iskolások számára Németh János Kossuth-díjas keramikusművész Az agyagból varázs című kiállítása, a Ki a huszár? március 15-éhez kapcsolódóan, valamint a két világháború közötti Zalaegerszeg történetét is megismerhetik a nagyobb gyerekek. Az oktatási és nevelési intézmények múzeumpedagógiai bérletet is válthatnak, amellyel mindhárom intézmény ajánlatából válogathatnak, mondta el Novák Fanni, a Göcseji Múzeum múzeumpedagógusa, aki hozzátette, hogy a Múzeumok őszi fesztiválja keretében rendezik meg a múzeumpedagógiai évnyitót.

Havasi Bálint főigazgató a hiteles tudás átadásának jelentőségét emelte ki köszöntőjében a múzeumpedagógiai évnyitón

Fotó: Antal Lívia

Múzeumpedagógiai foglalkozás a szórakozva tanulás helyszíne

Varga István, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ szakmai vezetője nyitotta meg a múzeumpedagógiai évnyitót. Méltatta az iskolák és kulturális intézmények együttműködését, amelynek során együtt vezetik a tudás útján a gyerekeket.

A múzeumokban élővé, megfoghatóvá teszik a történelmet. A múzeumra nemcsak úgy kell tekinteni, mint egy tudományos kutatóközpontra, hanem mint a szórakozva tanulás helyszínére, vélekedett Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója. Kiemelte, hogy az óvodák és iskolák ugyanúgy, mint a múzeumok, hiteles tudást nyújtanak. A jelenlévő tanárokat, óvodapedagógusokat arra biztatta, hogy éljenek a múzeumpedagógiai foglalkozásokkal.

Együttgondolkodás a köznevelési intézményekkel

Varju András, a Göcseji Falumúzeum tagintézmény-vezetője a múzeumok közösségi szerepét, a közösségekkel, jelesül iskolákkal, óvodákkal való együttgondolkodás jelentőségét emelte ki a múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kapcsolatban.

Kocsis Zsuzsanna Viktória, a Bocföldei Körzeti Általános Iskola fejlesztő pedagógusa elmondta, hogy minden évben szívesen élnek a múzeumok és a könyvtár adta lehetőségekkel. A héten éppen az országos könyvtári napok keretében zajlanak náluk programok, a gyerekek találkoztak többek között Bánfalvi Péter csillagásszal. S jönnek majd többek között a Mátyás király corvinái című múzeumpedagógiai foglalkozásra.