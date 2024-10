A MŰSZAK nem csupán egy tárlat, hanem egy élő, folyamatosan fejlődő művészeti közösség, amely az irodalmárok, festők, zenészek és a kultúra különböző területeinek képviselőit fogja össze. Az esemény keretében létrejövő kiállítás minden évben a cserszegtomaji művésztelepen alkotók friss műveiből áll össze. Takács-Szencz Lívia festőművész-textiltervező elmondása szerint: - Nálunk, Cserszegtomajon, minden évben egyhetes tábort tartunk. Az alkotók a művésztelep végén két alkotásukat egy évre nálunk hagyják és azalatt az egy év alatt mi elvisszük kiállításokra, bemutatókra, mint például most itt a Balatoni Múzeumban látható ez az anyag.

A MŰSZAK összművészeti tárlat megnyitójára sokan voltak kíváncsiak

Fotó: Mészáros Annarózsa

Széles paletta - 35 művész, 70 alkotás

A tárlat 35 kiállító művész alkotásait vonultatja fel, akik mindegyikétől két művet láthatunk. A kiállítás február végéig látogatható és az összművészet jegyében nemcsak vizuális alkotások, hanem versek is helyet kaptak a keretekben, Takács-Szencz Lívia illusztrációival. A kiállítás színes spektrumot kínál, ahol a festmények mellett a lírai költemények szintén fontos szerepet töltenek be.

Nemzetközi és Befogadó Közösség

A MŰSZAK nem korlátozódik egy adott földrajzi területre. A művészeti közösség folyamatosan bővül: szerb, erdélyi és török alkotók is csatlakoztak a közösséghez, így a tárlat valóban nemzetközi képet nyújt. Takács-Szencz Lívia szerint: - A MŰSZAK egy nyitott, szélesspektrumú társaság, amely folyamatosan bővül, változik, sorainkhoz bármikor lehet csatlakozni, nincs lokális feltétel.

Éves záróesemény a Balatoni Múzeumban

Németh Péter, a Balatoni Múzeum igazgatója hangsúlyozta, hogy a MŰSZAK tárlatával hagyományosan lezárják az évadot. Elmondása szerint: - Most is egy nagyon színes kiállítás áll velünk szemben. S legnagyobb örömömre ismét versekkel is találkozhatunk, amelyek valamilyen módon számomra mindig a legkedvesebbek, szívemhez közel állók.

Szabadság és közlésvágy: az Idei MŰSZAK Vezérmotívuma

Dr. Cséby Géza irodalomtörténész megnyitó beszédében a szabadság fontosságát hangsúlyozta, amely az idei MŰSZAK vezérlő elve volt: - Az emberek lelkében, tudatában, eszmélésüktől kezdve benne volt a közlési vágy, amit közvetíteni szerettek volna az Istennek, embereknek, a világnak.