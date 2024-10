Mit nézzünk a héten? Az október első hetében debütáló filmekből és induló sorozatokból válogattunk a mafab.hu közlése alapján.

Mit nézzünk a héten? - Drámát a Maxon

A streamingszolgáltatók heti kínálatából elsőként a Maxot nézzük, ahol október 4-től érhető el a Mocskos kis levelek című krimivígjáték. Egy 1920-as évekbeli angol tengerparti város egy sötét és abszurd botrány tanúja lesz. A fikciónál is furcsább igaz történeten alapuló Wicked Little Letters két szomszédot mutat be: a mélyen konzervatív helyi Edith Swant (Olivia Colman) és a lármás ír bevándorlót, Rose Goodingot (Jessie Buckley). Amikor Edith és lakótársai gonosz leveleket kezdenek kapni, amelyek tele vannak akaratlanul is mulatságos trágárságokkal, a mocskos szájú Rose-t megvádolják a bűncselekménnyel. A névtelen levelek országos felháborodást váltanak ki, és perre kerül sor. Amikor azonban a város asszonyai – Gladys Moss rendőrnő (Anjana Vasan) vezetésével – maguk is nyomozni kezdenek a bűntény után, kezdik gyanítani, hogy valami nincs rendben, és talán mégsem Rose a tettes.

A világítótorony kissé nyomasztó, de érdekes emberi dráma Willem Dafoe és Robert Pattinson főszereplésével

Október 4-én kerül fel a Maxra A világítótorony című misztikus dráma, melyben egy tengerbe nyúló kis sziklán lévő világítótoronyba hosszú gyalogút után érkezik szolgálatra két nem túl bizalomgerjesztő fickó: a tapasztalt öreg (Willem Dafoe), és a korábban favágóként dolgozó újonc segédje (Robert Pattinson). A vágyaik, a félelmeik, a szuggesztív környezet és persze a magány egyre nagyobb hatással lesz az elméjükre, mely katartikus módon determinálja a két férfi viszonyát.

A képen Russell Crowe A pápa ördögűzője

A Netflix október 5-én tűzi műsorra a pápa progresszív ördögűzőjének történetét. A Vatikán hivatalos ördögűzőjének feljegyzései alapján készült A pápa ördögűzője film rémisztő és hihetetlen. A Sátán megszáll egy kisfiút, mert tudja, hogy a legerősebb gonosz ellen a pápa a legerősebb ellenfelet küldi: a saját pápai ördögűzőjét (Russel Crowe), aki minden szörnyűséggel szembeszáll, nem fél, és mintha nem fogna rajta semmilyen túlvilági átok. De ezúttal talán ő is kevés lesz. Mert miközben a hitet védi a gonosz ellen, és megpróbál megmenteni egy szörnyeteggé vált kisfiút, az ördögűző rájön, hogy nemcsak túlvilági hatalmakkal harcol. Nyomozása során felfedezi, hogy egy sok évszázados összeesküvésbe botlott, amelyet a Vatikán mindenáron rejtegetni próbál. Egyszerre kell megküzdenie az evilági és nem evilági hatalmakkal: és ez talán már neki is túl sok… A különleges hangulatú misztikus horrorfilm egyszerre horror, rettenetes titkokat tartogató krimi egy ősi konspirációról – és az igazság. A történet a Vatikán valóságos pápai ördögűzője, Gabriele Amorth atya (Russell Crowe) feljegyzései alapján született.