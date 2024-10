Nem fotóművész, hanem fényképész, javít ki Mészáros Annarózsa, aki családjában a szakma negyedik generációs művelője. Vándorfényképész dédapja Kolozsvárról indult el, majd egyik alapítója lett a jánoshalmi mozinak. Fia is fényképészt vett feleségül, ő Annarózsa nagymamája, aki a harmincas-negyvenes években nemcsak családi portrékat készített, hanem fotóművészként, riportfotósként is elismeréseket szerzett. Végül pedig a lányaik, így Annarózsa édesanyja is folytatta a szakmát. A jánoshalmi lakással összeépült nagy műteremben még hétvégén is jöttek-mentek az emberek, a gyerekek számára a savanyú ammónia jelentette az anyaszagot. Kilencéves korában lett félárva, édesanyjuk 45 évesen meghalt, a fotózás azonban nem tűnt el az életéből, mivel két nagynénje is ezt a szakmát folytatta.

Mészáros Annarózsa, aki családjában a szakma negyedik generációs művelője.

Fotó: Halász Gábor

Te is fényképész leszel, mint az anyád, simogatták a fejét a rokonok és ismerősök, és nagyon hamar be is lett vonva a műtermi munkába. Bár más tervei voltak, a nyelvészet érdekelte, végül a három testvér közül csak ő végezte el a fényképésziskolát. A női vonal erősnek bizonyult.

A szakma átalakulása, a képrobbanás

Amikor 2003-ban dolgozni kezdett, azt gondolta, egész életében azt csinálja majd, mint az édesanyja. Ez még a szakma klasszikus időszaka volt. Akkor lett vége, amikor az okmányirodákban kezdtek készülni az igazolványképek, és a fényképészek elveszítették az alapvető napi bevételüket. Pedig még nem is látszott a jövő: a mai képrobbanás. A valódi fénykép mindig drága volt, és az emberek elkezdték úgy gondolni, ha maguk is el tudják készíteni, minek fizessenek érte. Annak idején egy nagy esküvőre hat tekercs 36-os filmet vitt a fotós, és azzal elővigyázatosan bánt. Ma a digitális gépekkel két-háromezer képet is készítenek, és végeredményben két-három ha ér közülük valamit. Következmények nélkül lehet hibázni, a fotózáshoz pedig mindenki ért. És a folyamatnak még nincs vége. A mesterséges intelligencia elterjedésével a szemünknek sem hihetünk majd. Végképp nem lesz szükség szakértelemre, elég lesz csak beírni a paramétereket: negyvenes barna nő a fogászati székben, mellette 185 centis európai fogorvos. Pár perc, és kész is a kép. Vagy a reklámfotó. A kérdés, szükség lesz-e még azokra, akik klasszikus újságíró munkát végeznek. Elmennek a hegedűkészítőhöz, beszélgetnek vele, lefotózzák az embert és a hegedűjét. Ezt a mesterséges intelligenciának nem lehet megtanítani. Persze lehet, hogy addigra már senki nem lesz kíváncsi a hegedűkészítőre, és a kézzel készített hegedűjére. Az emberiségnek nem is lesz rá szüksége, mereng Annarózsa.