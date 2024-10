Azonban az ősszel nyílt kiállítás nem csak a tojásokról szól. Az érdeklődők teljes képet kaphatnak a madárvilágról: a madarak életéről, élőhelyükről és anatómiájukról is, miközben izgalmas, interaktív elemekkel találkozhatnak.

Madárvilág: nemcsak a tojásokról szól a Balatoni Múzeum kiállítása

Fotó: Mészáros Annarózsa

Madárvilág: a madártojások titka

A Balatoni Múzeum tárlatának központi eleme Lovassy Sándor XIX-XX. század fordulóján gyűjtött madártojás-gyűjteménye. A 111 faj tojásai között ritka és különleges példányokat is találhatunk, amelyek ma már védettek. A kiállítás nemcsak a tojásokat, hanem a madarakat is bemutatja, és betekintést nyújt azok életmódjába, élőhelyeibe. Ahogy Németh Péter, a múzeum igazgatója elmondta: - Ez a gyűjtemény egyedülálló Magyarországon, hiszen ilyen régi és nagy mennyiségű tojásgyűjtemény ritkán maradt fenn.

Látványos élőhelyek

A kiállítás egyik legimpozánsabb eleme egy 40 négyzetméteres dioráma, amely négy különböző madárélőhelyet jelenít meg. Az élőhelyekhez kapcsolódó preparátumok mellett a látogatók megtekinthetik a madarak fészkeit és tojásait is. A dioráma interaktív, így a látogatók közelről is megismerhetik a különböző fajok környezetét. A preparátumok egy része a Balatoni Múzeum tulajdona, de a szegedi Móra Ferenc Múzeumból és a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumból is kölcsönöztek kiállítási tárgyakat.

A kiállítás a madarakat is bemutatja

Fotó: Mészáros Annarózsa

Gyerekbarát kiállítás

A „Madarat tojásáról” kiállítást úgy tervezték, hogy a családok és gyerekek is élvezhessék. A tárlaton számos interaktív, játékos elemmel találkozhatnak a legkisebbek, akik szőnyegen csúszhatnak, mászhatnak és építhetnek. A múzeumpedagógiai foglalkoztató térben mikroszkópok és madártollak várják a kíváncsi gyerekeket, akik így közelebbről is megismerhetik a madarak világát. A cél az, hogy a gyerekek szórakozva tanuljanak a madarakról és azok védelméről.

Az ornitológus segítsége

A Balatoni Múzeumban a ‘90-es évektől nincsen természettudománnyal foglalkozó muzeológus, így a természettudományi gyűjtemény is gazdátlan volt, ám Németh Péter igazgató figyelme a fiókokban rejtőző kincsekre irányult. – Az egyik fiókban ráleltem a tojásgyűjteményre, amelyről nem is tudtuk, hogy ilyen gazdag – meséli az igazgató. – Csináltunk is egy előzetes feltérképezést, hogy mégis milyen fajok vannak benne, némelyiken volt jelölő cetli, de a többségről nem tudtuk, hogy milyen tojást tartunk a kezünkben. Szerencsére kifújt állapotban, szépen el voltak rakva, túlnyomó többsége ép, stabil állapotban megmaradt. Leltárkönyv híján speciális szakemberre volt szükségünk, hiszen vannak fajok, amiknél akár még az egyszerre rakott tojások sem egyformák. A gyűjtemény feltérképezéséhez Haraszthy László ornitológust hívtuk segítségül, aki a tojások azonosításában nyújtott szakértői támogatást. A kiállítás így nemcsak a múzeum gyűjteményének fontos részét képezi, hanem egyedülálló betekintést is nyújt a madárvilágba.