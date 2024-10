Tóth Renáta, a megyei könyvtár igazgatója lapunknak elmondta, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szakmai napja azt a célja szolgálja, hogy a naprakész ismereteket adjon át a településeken kiskönyvtárak szolgáltatásában dolgozó könyvtárosoknak.

Zala vármegyében 246 településen található meg a könyvtári szolgáltatás, a fenntartásukban a városi önkormányzatok vesznek részt. Kisebb találkozókat negyedévente tartanak, ekkor a személyes kapcsolattartás kap szerepet. A nagyobb tematikát átölelőt évente egyszer rendezik meg, ekkor adják át az Olvasóinkért díjat és a Zala Megye Könyvtárügyéért díjat is.

Kiskönyvtárak Somogyban

Az igazgató köszöntője után az első vendégelőadó Egyed Nándor, a kaposvári Takáts Gyula Könyvtár osztályvezetője, hálózati tanácsadó volt volt, aki a somogyi kistelepülési könyvtári ellátás sajátosságait mutatta be. Marits István, a Mosolygyár Egyesület képviseletében a virtuális valóság élményalapú és ismeretterjesztő felhasználásáról beszélt, bemutatva a VR szemüveget, amely az oktatásban is egyre nagyobb szerepet játszhat. A résztvevők ki is próbálhatták a VR szemüveget, tanulmányozhatták a virtuális valóság és a kiterjesztett valóság közti különbséget.

Az Olvasóinkért díjat Hartmann Miklós, a zalaegerszegi József Attila Városi Tagkönyvtár mellett működő alapítvány elnöke adta át Bakos Mártának, a kávási kiskönyvtár könyvtárosának, aki 2008-ban került az észak-zalai településre. A meseterápiát éppúgy meghonosította, mint a társasjátékozást, az ünnepekről való közös megemlékezést. Az olvasás népszerűsítése szívügye. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete zalai szervezete évente ítéli oda a Zala Megye Könyvtárügyéért díjat, amelyet ezúttal Nitsch Erzsébet, a zalaegerszegi városi könyvtár tavaly nyugállományba vonult intézményvezetője vehetett át Bognár Csillától, a zalai szervezet elnökétől és Kiss Gábor főkönyvtárostól, az országos egyesület elnökségi tagjától.