Hercegi vadászatra érkeznek a vendégek Lady Agatha Stewarthoz, a keszthelyi Festetics-kastély úrnőjéhez, amikor váratlanul bűntény történik. Valaki mintha egy csuklyás alakot is látott volna…

A Kastély-krimi a nádasdladányi Nádasdy-kastély után most Keszthelyen mutatkozik be

Fotó: NÖF

Vajon ki lehet a tettes? A nyomozás során a bátor jelentkezők az otthagyott bűnjelek és bizonyítékok alapján fejthetik meg a gyilkosság részleteit. Mindezt exkluzív környezetben, lebilincselő időutazás keretében. A Kastély-krimi játék minden alkalommal teltházas a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban, amely most Keszthelyen mutatkozik be: az érdeklődők október 26-án és 31-én, november 23-án és december 27-28-án is nyomozhatnak a Festetics-kastélyban.

A játékban 14 éven felüliek vehetnek részt. Jegyvásárlás korlátozott számban a jegymester.hu online felületen és a kastély jegypénztárban.