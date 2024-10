– Cleo McDowell szerepében hódította meg a magyar nézők szívét az Amerikába jöttem című 1988-as filmben Eddie Murphy oldalán, de Amos karrierje már bőven azelőtt megkezdődött – fogalmazott Kurta Lilla. – A humor nagymestereként a legjobb tekinteni rá, olyan ember volt, akinek könnyedén jöttek a poénok és jól adta elő azokat. Bizonyítja ezt az is, hogy filmográfiájának nagy része komédiákkal van tűzdelve. John Amos igazi legenda volt, olyan, akit nem fogunk elfelejteni, és remélhetőleg a következő generációk is még bőven megismerik a munkáját, hiszen az, amit letett az asztalra, nem semmi. Ha csak végignézünk az életén: 110 film és sorozat, egy élet munkája a következő generációknak is. Nyugodj békében, John Amos.