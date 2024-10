IV. Károly, a 2004-ben boldoggá avatott utolsó magyar király emlékezetét megidéző kiállítást nyitottak meg október 29-én, kedden délután a zalaegerszegi Mindszenty József Látogatóközpont harmadik emeletén. A tárlat anyagát a Habsburg Ottó Alapítvány gyűjtemény adja, a kiállítást az alapítvány kurátorai állították össze. A megnyitó beszédek után Fábry Eszter az alapítvány levéltárosa tartott tárlatvezetést.

IV. Károly életét bemutató tárlat megnyitója, szemben a beszédet mondók, balról Szászfalvi László országgyűlési képviselő

Fotó: Pezzetta Umberto

A megnyitó beszédek sorában Vigh László országgyűlési képviselő a Mindszentyneum értékközvetítő munkáját elismerve szólt arról, hogy IV. Károly király a békét szerette volna szolgálni abban a korban, amikor dúlt az I. világháború, ráadásul a trianoni békediktátumot is meg kellett érnie a trónról való lemondás és a száműzetés mellett.

Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere kiemelte, a IV. Károly király életét a boldoggá avatása 20 évfordulójára időzített kiállítás nemcsak azért van a legjobb helyen Zalaegerszegen és a Mindszentyneumban, mert Mindszenty József mint royalista és legitimista nagy tisztelője volt a Habsburg királyi családnak, hanem azért is, mert Zalaegerszeg volt az első város, ahol IV. Károly 1922-ben bekövetkezett halála után, 1925-ben templomépítést ajánlott az emlékének. Az olai Jézus Szíve plébániatemplom szószékét pedig IV. Károly felesége, Zita királyné ajándékozta a templomnak, és részt is vett az épület felszentelésén.

Havasi Bálint a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója megköszönte a szervezők, köztük a Habsburg Ottó Alapítvány munkatársainak munkáját, s a tárlat zalaegerszegi vonatkozásait ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A történelemtanítás túl keveset foglalkozik IV. Károlynak a magyar történelemben betöltött szerepével, ezért is érdemes megtekinteni a tárlat tablóit és a személyes tárgyakat, köztük az utazóbőröndöt, a pénztárcát, a IV. Károly számára oly fontos imádkozás kellékeit, a térdpárnát, amelyen Zita a házasságkötésükkor térdelt a budapesti Mátyás templomban.

IV. Károly küldetése

Szászfalvi László országgyűlési képviselő, aki Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes üzenetét is tolmácsolta, IV. Károly hitéleti buzgalmát emelte ki. A református lelkész szónok a béke emberének, a béke apostolának nevezte IV. Károlyt, akinek a boldoggá avatása bizonyítéka az élete lényegének: a szenvedések, kudarcok, nehézségek ellenére is kitartásában sikeres pályaívnek. Ismeretes, IV. Károly az I. világháború utolsó idejében igyekezett tárgyalásokkal, személyes kapcsolatait, a királyi tekintélyt latba vetve kivezetni a háborúból a koronája alá tartozó térséget, de nem járt sikerrel. IV. Károly hitéről, békepolitikájáról hiteles képet ad a tárlat, ezzel betölti a hivatását, mondta a képviselő, hozzátéve, az egyetlen uralkodó volt, aki személyesen járt a háborús fronton. "Sosem hátrált meg az igazság melletti kiállásban", hangsúlyozta, ám a trónra való 1921-es kétszeri visszatérési kísérlete is kudarcot vallott, a birodalom nemzetei közben államformát váltottak. Szászfalvi László a spirituális létezésről is beszélt, amelytől soha nem tért el, ami segítette abban, hogy a küldetését a békekeresésben találja meg. Ugyanez a mai magyar ember feladata, a béke, a szuverenitás megőrzése, figyelmeztetett a politikus.