A magyar csodakanca története a Netflix-en

Többeknek okozott megjelenését követően pozitív meglepetést a Kincsem című magyar kosztümös, romantikus történet. A film középpontjában az öntörvényű Blaskovich Ernő (Nagy Ervin) magyar nemes és Otto von Oettingen osztrák főúr küzdelme lesz látható, valamint elénk tárul Kincsem, a világhírű magyar csodakanca mesébe illő pályafutása is. Blaskovich és a szépséges Klára, von Oettingen modern és felvilágosult lányának viharos szerelmét is bemutató történetnek az 1848-49-es szabadságharcot követő Habsburg megtorlás éveinek Magyarországa, továbbá Európa legendás lóversenypályái adnak majd káprázatos hátteret...

A Skyshowtime-on október 26-tól érhető el Lisa Frankenstein című, idén bemutatott filmújdonság. Ez a rendhagyó romantikus vígjáték az elismert forgatókönyvíró, Diablo Cody (Juno, Pszichoszingli, Ördög bújt beléd) legújabb filmje egy félreértett tinédzserről és gimis szerelméről, aki történetesen egy jóképű hulla. Miután a fiú egy sor mókásan borzalmas körülmény összejátszása nyomán életre kel, a pár gyilkos útra indul, hogy rátaláljon a szerelemre, a boldogságra… és néhány hiányzó testrészre.

A Disney+ október 25-től adja az Útinapló: Bruce Springsteen and The Street Band című dokumentumfilmet, amely a Springsteen zenekar 2023-2024-es világkörüli turnéjának kulisszák mögötti előkészületeit mutatja be.

Október 24-én kezdődik a Dr. Odyssey című sorozat, főszereplője Max (Joshua Jackson), egy luxushajó új fedélzeti orvosa. A kis létszámú, de különleges orvosi csapat a parttól mérföldekre egyedi orvosi válsághelyzetekben és bonyolult emberi kapcsolatok között navigál.

Az Apple TV+-n október 25-től nézhető a Before című drámasorozat, melyben miután tragikus módon öngyilkosság miatt elveszítette feleségét, Eli Adler gyermekpszichiáter találkozik egy problémás kisfiúval, akinek úgy tűnik, kísérteties kapcsolata van Eli múltjával.