Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.30 Barátom, a pingvin (brazil-amerikai családi vígjáték); 18.15 Bolond Istók (magyar dráma); 20.00 Joker: Kétszemélyes téboly (amerikai akciófilm)

Cinema City: 12.00, 14.45, 16.15, 17.30, 19.00, 20.15, 21.45 Joker: Kétszemélyes téboly (amerikai akciófilm); 15.30 Transformers: Egy (amerikai akciófilm); 13.30, 18.30 Barátom, a pingvin (brazil-amerikai családi vígjáték); 22.30 Ne oldozz el! (amerikai horror); 12.20, 16.30 Vakarcs (ausztrál családi film); 17.40 Fekete pont (magyar dráma); 20.30 Lepattanó (magyar vígjáték); 20.00 Szádra ne vedd (angol-amerikai thriller); 14.20 Beetlejuice, Beetlejuice (amerikai fantasy vígjáték); 10.00 A hókirálynő és a hercegnő (orosz családi animációs film); 22.10 It Ends With Us – Velünk véget ér (amerikai romantikus dráma); 10.30 Egy cica 10 élete (angol-kanadai családi animációs film); 10.00 Pandakaland (dán-holland-francia animációs film); 13.45 Deadpool és Rozsomák (amerikai akció-vígjáték); 11.30 Gru 4. (amerikai animációs vígjáték); 11.50 Agymanók 2. (amerikai animációs kalandfilm); 10.15 Kina és Yuk – Két sarki róka kalandjai (francia-kanadai-olasz természetfilm)

Nagykanizsa

Cinema: 14.30, 17.15, 18.45, 20.00 Joker: Kétszemélyes téboly (amerikai akciófilm)15.00 Barátom, a pingvin (brazil-amerikai családi vígjáték); 16.30 Transformers: Egy (amerikai akciófilm); 16.30 Szádra ne vedd (angol-amerikai thriller); 17.00 Gru 4. (amerikai animációs vígjáték)

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 13.30 Fák jú, Chantal (német vígjáték); 15.30 Hirtelen menyasszony (francia romantikus vígjáték); 17.30 Megalopolis (amerikai sci-fi); 20.00 Lepattanó (magyar vígjáték); Kisterem: 15.00 Tizedes meg a többiek (magyar vígjáték); 17.00 Reggeli a hegyen (francia vígjáték); 19.00 A tea illata (francia-taiwani romantikus dráma)