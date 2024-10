A fiataloktól olyan pályaműveket vártak, melyek a médiaértés és a médiatudatosság témakörökben az online veszélyekkel szembeni küzdelemre hívják fel a figyelmet. A szemlére idén 85 alkotás érkezett, ebből 11-et készítettek diákok. A fiatal alkotók közül a zsűri Bibercz Eliza, Peresztegi Hanna és Horváth D. Salamon munkáit jutalmazta.

- A filmeket a Landorhegyi iskola tanulóin teszteltük, akiknek nagyon tetszettek a vásznon megjelenített témák. A fiatalok nagyszerű alkotásokat küldtek a szemére, vendégeink a vetítések után még tapsoltak is – mondta el Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi Médiacentrum vezetője.

- A diákok figyelmét egy interaktív program keretében is felhívtuk az online veszélyekre, Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő és Tóth László rendőr alezredes tartott nekik előadást. A szakértők nagyon sok kérdést megvitattak a kis nézőkkel, átbeszélték a tanulókkal a vetítéseken látott problémákat és közösen keresték a veszélyek megelőzési lehetőségeit.

A programsorozat szombaton a Zalaegerszegi Televízió stúdiójában filmvetítésekkel és szakmai fórummal folytatódott. Ez utóbbi egy kerekasztal beszélgetés volt, amelyen a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szakértői várták az érdeklődőket.

- A vásznon bemutatott alkotásokra elsősorban a délutáni órákban voltak kíváncsiak a zalaegerszegiek, akik odahaza is bepillanthattak a szemle programjába azzal, hogy a városi televízióra kapcsoltak. Aki esetleg így is lemaradt, figyelje a TV kínálatát, hiszen a következő időszakban újra műsorra tűzzük a nevezett filmeket - tette hozzá Frauenhoffer Márta.

A XX. Göcsej Filmszemle fődíjas alkotása Berta Enikő „Magda naplója” című filmje lett. Dokumentumfilm kategóriában a „Mathiász János, a Szőlők királya” című alkotást jutalmazták. A kisjátékfilmek közül Dér András pályaműve, „A Rubens lány” lett a legjobb. Az alkotó a filmetűdök kategóriában is aranyérmet szerzett, méghozzá a Sülyi Péterrel közösen elkészült „Testamentum” című filmjéért.