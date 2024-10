vizsgálódásunkat, két érdekes levéltári forrás kerül látókörünkbe. Az első egy 1733-ban felvett, Valkonya határaira vonatkozó jegyzőkönyv, amelyben egy idős borsfai jobbágy, bizonyos Máté János azt vallotta, hogy a falu (tehát Valkonya) határa délen a gyanóci kútnál húzódott. A másik forrás a 19. század első felében végrehajtott második katonai felmérés során készült térkép, amely a Malomi-réttől délre húzódó területet Gyanóci-rétként tüntette fel. Márpedig a kanizsai uradalom 16. század második felében készült urbáriumai (vagyis a jobbágyok földesúrral szembeni kötelezettségeit, szolgálatait rögzítő iratok) szerint, ezen a környéken létezett egy Gyanowc/Gyanolch nevű település. Sőt mi több, a mai valkonyai elágazóval átellenben, a Perenyei-rétként emlegetett területen (vagy annak közelében) egy Perenye nevű falu is állt. A két település a török háborúk idején néptelenedett el, miután a portyázó katonaság többször is felgyújtotta azokat. Mindezek alapján arra is gondolhatunk, hogy a Fehérkulcsos várral kapcsolatos hiedelmek nem is egy konkrét településre vonatkoznak, hanem a környék elpusztult falvainak az emléke maradt fenn ebben a formában. Ezt a magyarázatot erősítheti az is, hogy a legenda a szomszédos Borsfán is ismert volt, de ezen változat szerint a Fehérkulcsos vár Kistolmács mellett, valahol a Kozári-rét közelében állt, amíg a környező mocsarak el nem nyelték. Ám ha valaki karácsony éjszakáján a környéken sétál, még hallhatja, ahogy a mélyben a vár harangjai megkondulnak. Az eddigiek alapján talán már nem okoz meglepetést, hogy a középkorban két falu is létezett a közelben, amelyeket a korabeli oklevek Kazar/Kozar, illetve Chernoha/Chornoha néven emlegettek. Ezek a települések szintén a török hódoltság időszakában váltak pusztasággá.

Arról sem szabad azonban megfeledkeznünk, hogy Valkonya környezetében számos régészeti lelőhely található, amelyek a középkortól kezdve a római koron keresztül egészen az őskorig szolgáltatnak leleteket a szakemberek számára. Egy 2013-ban tartott terepbejárás során pedig a régészek éppen a Malomi-réten fedeztek fel egy új lelőhelyet, ahol középkori és római kori kerámiatöredékeket sikerült összegyűjteniük. A környék tehát már a történelem hajnalán is lakott volt és szinte biztosra vehetjük, hogy az évszázadok során itt élt emberek időről időre rábukkantak a földből előkerülő tárgyakra, épületmaradványokra, amelyek köré aztán meséket, legendákat szőttek. Ezek aztán generációról generációra hagyományozódtak, időnként talán hozzátettek vagy kihagytak belőlük egy-egy epizódot, míg végül a ma ismert formájukban lelkes kutatók írásban is rögzítették azokat.