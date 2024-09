Dr. Merő Béla a 1970-es évektől meghatározó alakja a zalai színházművészetnek. Nemcsak rendezőként, de társulatok, játszóhelyek, színházak alapítójaként is számon tartják. A legendás Reflex Színpad a kor amatőr színjátszó világának kiemelkedő társulata volt, de a nevéhez fűződik a zalaszentgróti színjátszó tábor működtetése, a drámaírókat és a színtársulatokat összekapcsoló Nyílt Fórum. Az Egervári Esték, az Erdei Színház, a Nyári Színházak Kht. alapítója, ahogy a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházé is, de Székelyudvarhelyen is részt vett a színház létrejöttében. Korábban mindezekről szólt a könyveiben: A színészi munka elvi alapjai Sztanyiszlavszkij rendszerében ( Nagyvárad 1995), Színjáték - színész (Budapest 2002), Volt egyszer egy... Reflex Színpad (Zalaegerszeg 2018, Pannon Tükör Könyvek), Egy színházalapítás viszontagságai (Zalaegerszeg 2019), Találkozások (Zalaegerszeg 2021). Most pedig hozzá köthető színházi törekvések történetét foglalta kötetbe. A szintén a Pannon Tükör Könyvek sorában nemrég megjelent Színházi Törekvések Zalában című kötetet szeptember 25-én, szerdán délután mutatták be a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, ahol az érdeklődőket Tóth Renáta igazgató és Bubits Tünde, a Pannon Tükör folyóirat főszerkesztője köszöntötte. A szerzővel lapunk munkatársa, Arany Horváth Zsuzsa beszélgetett.