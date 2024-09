A világszerte óriási népszerűségnek örvendő Solo Leveling című koreai képregény ezzel a gondolattal játszik el. A 2016-ban indult történetből már készült anime feldolgozás, videójáték, s immár magyar nyelven is élvezhetjük az eredetit.

A Solo Leveling első kötetének magyar borítója

Rizikós vállalkozás

A manga-anime szubkultúra magyar képviselői már bizonyára hozzászoktak, hogy kis hazánkban nagyítóval kell keresni a népszerű ázsiai képregényeket. Bár mind mangát, mind manhwát (így hívják a mangákhoz hasonló, Dél-Koreában készülő képregényeket) adtak már ki magyarul, a nagyobb címek sajnos legtöbbször elhasaltak. Ennek számtalan oka van: az egyik, hogy hazánkban gyakran gyerekeknek szóló tartalomnak titulálják a képregényeket, illetve a legtöbb ilyen sorozat iszonyatosan hosszú, és maga a szubkultúra sem volt eléggé elterjedt. Emiatt bukott meg többek között a kultikus Berserk, mindössze hat kötet után, de volt olyan kiadó, amely megpróbálkozott a Japánban több, mint 60(!) kötetet számláló Naruto sorozattal, hogy végül a történet tetőpontján abbahagyják annak magyar kiadását.

Az utóbbi pár évben jött a fordulat: ahogy egyre több ázsiai tartalom került be a fősodorba (főleg a streamingnek hála), a kétezres évek óta először fokozódott az érdeklődés. Így történhetett meg, hogy hosszú szünet után ismét beindult itthon az ázsiai képregény-kiadás, a Solo Leveling megjelenése pedig azért marad piros betűs ünnep a hazai rajongók körében, mert a műfajban ilyen nagy sikerű alkotás több, mint tíz éve nem került a könyvesboltok polcaira.

Részlet a képregényből Forrás: fumax.hu

Solo Leveling: Egy kamasz szörnyvadász útja

A Solo Leveling története szerint a Föld számtalan pontján rejtélyes dimenziókapuk jelentek meg, amelyen keresztül veszélyes varázslények térhetnek át a világunkba. Ezek megjelenésével egy időben több emberben is különleges erő támadt fel: ők lettek a vadászok, akinek a feladata a kapuk bezárása. Egy ilyen akció azonban kicsit sem veszélytelen, hiszen az átjáró csak akkor tűnik el, ha a benne lévő veszélyes szörnyeket legyőzték. Főhősünk, Sung Jinwoo is vadász, azok közül is leggyengébb: a legegyszerűbb harcok után is alig tudják összekaparni a földről. A kamaszfiú családja azonban anyagi gondokkal küzd, édesanyja pedig kórházban fekszik, így kénytelen elvállalni a veszélyes feladatokat, hiszen csak ezzel tud pénzt keresni. Egy viszonylag könnyűnek induló küldetés azonban nem várt fordulatot hoz: társai nagy része csúnya halált hal, sőt Jinwoo is súlyosan megsérül. A fiú halála előtti pillanatban azonban egy különös képernyő jelenik meg a szeme előtt, ami elindít számára egy videojátékot, ami lehetőséget kínál neki arra, hogy még erősebbé váljon. Jinwoo él a lehetőséggel, így meg is menekül, ám a kórházban ébredve rájön: a képernyőt csak ő látja, s a valóságban kell teljesítenie a feladatokat amiket a számára elindít a titokzatos játék.