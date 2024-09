A kórházi sorozatok kedvelői pedig a Grace klinika orvosainak életét követhetik nyomon a Disney+-on, a héten, szeptember 26-án már a sorozat 21. évada is felkerül a szolgáltató kínálatába.

Az Ocean’s filmekben jól működött Brad Pitt és George Clooney párosa, most az Apple TV+-n a Két magányos farkas című filmben láthatók szeptember 27-től. A történetben van egy ember, aki bármilyen bajban segít. Éjszaka érkezik, nem mutatkozik be, nem beszél. Eltünteti a nyomokat, eltávolítja a hullákat, lerázza a zsarukat. Aki ismeri a telefonszámát, az sose kerülhet bajba. Amikor egy rémült nő segítséget kér tőle, megérkezik a hallgatag férfi (George Clooney), hoz magával hullazsákot, fegyvert és pénzt. Munkához lát. Aztán jön még egy férfi (Brad Pitt). Ugyanaz a foglalkozása, ugyanolyan profi, és ő is mindig ugyanúgy egyedül dolgozik, mint a másik. A két magányos farkas nem tehet mást, kénytelen együtt megoldani egy hulla és rengeteg elkóborolt kábítószer problémáját. Aztán a hulláról kiderül, hogy él, a drogról pedig, hogy a másé – és még egymást is nagyon utálják. Nem lesz könnyű éjszakájuk.

Az Amazon Prime Video kínálatában szeptember 26-án érkezik az érdekesnek ígérkező Killer Heat című misztikus-romantikus krimi. A történet egy egypetéjű ikertestvérpár körül bontakozik ki, akik egy félreeső görög szigeten tartózkodva veszélyes szerelmi háromszögbe keverednek. Az ügyet a "Féltékeny ember" néven ismert nyomozóra bízzák, aki a múlt érzelmi sebeit viseli magán.

S hogy a távol-keleti filmesek is kapjanak teret: szeptember 26-án érkezik az Amazonra a japán gyártású Previously Saved Version című sci-fi. A történet a Kr. u. 2200-as évben játszódik, és egy olyan jövőben bontakozik ki, ahol az emberiség űrbe vándorlása és a fejlett technológia lehetővé teszi a memóriamanipulációt. Naoki és Mayumi, akik egy űrben lebegő luxusrezidencián élnek, olyan tökéletes pár, akit első pillantásra bárki megcsodálna. Mayumi hobbija a kerámiázás, míg Naoki a saját kutatásainak szenteli magát. Békés, ideális pár, akik szeretik az elegáns zenét, a főzést és az étkezést az étkezőben. Valódi természetük azonban a férj, Naoki torz szerelme, aki bosszút akar állni feleségén, aki annak idején szerette őt, és többször is androiddá változtatja őt, hogy saját ideálját hajszolja és teremtse újra. Ez a pszichopata feszültséggel teli romantikus regény a szerelem egy olyan „formáját” mutatja be, amely a közeljövőben bárhol megtörténhet.