A forgatás szepetneki helyszíneken, a község evangélikus templomának pajtájában, valamint a település határában készült. Az operatőr Ugróczi Ádám, a rendező pedig Volner Márk, a szintén zalai gyökerű Lovecrose énekese volt, aki egy ideje producerként is segíti a rendkívül fiatal, mindössze 14 és 19 év közötti tagokból álló zenekart. Ők ketten XportFilms néven több közös produkciót is jegyeznek már.

A forgatás egyik pillanata a zenekar tagjaival, illetve a rendező-producer Volner Márkkal (jobbról) és az operatőr Ugróczi Ádámmal

Fotó: Gyuricza Ferenc

- A Without Frames 2022 végén alakult, én a gitárosunk, Tátrai Dániel révén kerültem a zenekarba, ő keresett meg azzal, hogy alakulóban van egy olyan formáció, amelynek a zenei irányvonala biztosan tetszene – mondta Grabant Máté énekes. – Kettőnkön kívül a szintén gitáron játszó Béda Viktória, valamint a basszusgitáros Harmat Bertold és a dobos Harmat Domonkos alkotja még a csapatot. A metal keményebb irányvonalát, az úgynevezett deathcore vonalat követjük alapvetően, de a zenénk sokkal változatosabb annál, hogy csupán egyetlen stílushoz kössük.

A Without Frames első dala, a Bloodbath hivatalosan tavaly augusztusban jelent meg, ám a zenekar már azt megelőzően a közönség elé állt, a bemutatkozó koncertjüket 2023 júniusában, a nagykanizsai Aranykor Egyesület nagy sikerű családi napján adták a dél-zalai városban. Az azóta eltelt bő egy év alatt további fellépéseik is voltak, nemcsak Nagykanizsán, de két alkalommal játszottak Budapesten, illetve ez év júniusában megmérették magukat a legnagyobb hazai underground metal fesztivál, a Lowland tehetségkutatóján.

- Az Unleash Hell a Without Frames negyedik publikált dala, ami egyben az első album előfutára is – folytatta Volner Márk. – A videoklipje eleinte egy sima imázs klipnek indult, ám miután a zenekar egy rövid felvezetővel, úgynevezett intro-val is kiegészítette a dalt, emiatt a képi megjelenítés is kívánt némi körítést egy kis sztorival. Ebből kiindulva kezdtünk el közösen ötletelni a történeten. A zenekart bemutató képsorok mellett szerepelnek a filmben olyan agresszívebb jelenetek, amelyek nagyon jól illenek ehhez a zenei stílushoz. Előkerül például egy fegyver, s van benne némi vér is. A videó a zenének megfelelően igencsak mozgalmas, rendkívül pörgős jelenteket tartalmaz, amit sok vágással igyekeztünk még hangsúlyosabbá, látványosabbá tenni.