A haláleset kapcsán Amerika és a filmipar is gyászol, a színész emlékére a New York-i felhőkarcoló, a The Empire State Building Darth Vader fényjátékkal emlékezik. Legismertebb alakításai összefüggnek különleges hangi adottságaival, hiszen ő szólaltatta meg Darth Vadert a Csillagok háborúja-filmekben és Az oroszlánkirály Mufasáját is. Mint azt az egyik Facebookon ismert rajongói oldalon írták: családja körében, 93 éves korában egyesült az Erővel James Earl Jones, kétszeres Tony-és kétszeres Primetime Emmy-díjas, valamint Grammy-és Golden Globe-díjas amerikai színész.

Kurta Lilla többször lerajzolta Darth Vadert, a fotón látható jelenetben egyik padawanjával (tanítvány) Ahsokával harcol. Szerinte James Earl Jones nagy űrt hagy maga után

Forrás: ZH

James Earl Jones egy ikon volt

– Emlékszem, mikor először néztem meg a Star Wars-t eredeti nyelven, nem voltam több 10 évesnél – mesélte Kurta Lilla. – Amikor Darth Vader, akit már amúgy is kedvenc karakteremnek tituláltam, megjelent és aztán megszólalt, libabőrös lettem. James Earl Jones egy ikon a szememben, mindig is az volt, mindig is az lesz. Rendkívül tehetséges, végtelenül kedves és nagylelkű ember.

Lilla lemaradt a nagy találkozásról

Hozzátette: a mai napig az egyik legnagyobb szívfájdalma, hogy lemaradt a vele való találkozásról, amikor az egyik londoni Comic Con rendezvényen járt. De esélytelen is lett volna jegyet szerezni az eseményre, mert egy pillanat alatt eltűntek a fotós és az aláírásra feljogosító jegyek. Olyan sor kígyózott az asztala felé, hogy őt látni sem lehetett. Viszont mindenki, akinek lehetősége volt egy kicsit beszélni vele, később úgy nyilatkozott: örök élmény marad.

James Earl Jones 93 évet élt. Nagy űr marad utána a filmiparban

Fotó: Everett Collection / Forrás: Shutterstock

Az Erő legyen veled!

– Nagy űr marad utána a filmiparban – vélekedett Lilla. – Darth Vadert utoljára a 2022-es Obi-Wan Kenobi-sorozatban szólaltatta meg, és akkor bejelentette: utoljára játszotta el a sith lovagot. Mindig is fura volt, ha egy-két alkalommal valaki más adta a hangját Vader nagyúrnak, de most egyenesen keserédessé válik, amikor egy új projektben majd nem James Earl Jones hangját halljuk felzendülni. Itt az ideje újranézni a filmeket, ha Star Wars, ha Oroszlánkirály (Mufasa hangja), ha Vadászat a Vörös Októberre, James Earl Jones munkája örökké fent marad majd. Nyugodj békében, James Earl Jones, az Erő legyen veled.