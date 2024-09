A színészek előtt le a kalappal, mindenki remekel, de James McAvoy Paddy-je nem hiába lépett elő abszolút főszereplőnek. Lubickol a szerepben, vicces, fenyegető, abnormális őrült, teljes mértékben viszi a hátán a filmet.

Aki nem találkozott a dán verzióval és ezt látja először, egyáltalán nem jár rosszul. Sikerült megtartani a lényegi elemeket, a társadalmi felhangot, a feszengős pillanatokat, illetve az átírt panelek is működnek, több az izgalom, és a humor is inkább hozzátesz, mintsem elvesz az élményből. Mégis hagy némi hiányérzetet maga után, mert a kommerszebb, hollywoodibb fináléval pont az a nyers, gyomorba vágó és zsigeri megrökönyödés veszett el, mely az eredetit annyira egyedülállóvá, emlékezetessé tette. A végeredmény kétségtelenül igényes, a Szádra ne vedd korrekt remake, de ha egy kicsit tökösebb lett volna, most az év legkellemesebb meglepetései közt emlegetnénk.