A Kowalsky meg a Vega énekese, Kowalsky a koncert kapcsán lapunknak elmondta: olyan műsorral készülnek a fesztiválra, amivel az idei esztendő egyetlen kiemelt eseményének, a június 28-i Budapest parkbéli fellépésüknek a programját modellezik le.

Kowalsky meg a Vega koncert 2024 februárjában Veszprémben

Fotó: Fülöp Ildikó/Veszprém Megyei Napló

– A Kowalsky meg a Vega a Budapest Parkban adta idei legnagyobb koncertjét – magyarázta az énekes. – Máshol, ahova meghívások alapján érkezünk, az időkorlát miatt általában nincs lehetőségünk arra, hogy ugyanazt a programot eljátsszuk, ezért az a jellemző, hogy annak a műsornak körülbelül kilencven percre szűkített változatával lépünk a közönség elé. Ez várható Zalaegerszegen is, annyi különbséggel, hogy ott már valószínűleg új dalt is bemutatunk, méghozzá egy nagyon izgalmas koprodukciónak köszönhetően.

Szakács Gergővel is együttműködik a Kowalsky meg a Vega

Kowalsky rögtön hozzátette: bár folyamatosan dolgoznak önálló dalokon, de mellette a Follow the Flow frontemberével, Szakács Gergővel is készül legalább egy, de akár több közös szerzeményük. Ha a zalaegerszegi fesztivál időpontjára kijön az első ilyen dal, akkor azt élőben is szeretnék majd ott előadni.

– Ez egy nagyon izgalmas koprodukciónak ígérkezik, s nem titok, nagyon várom már a közös munkát Gerivel – folytatta az énekes. – Még a zenekar működésének kezdeti korszakában, a Forradalom Rt. album idején voltak ilyen közös dalaink, például Ganxsta Zoleeval és Pásztor Annával, illetve készült egy teljes albumunk FankaDelivel is, amiből annak idején emeltünk is be néhány közös szerzeményt a koncertjeink programjába. Aztán hosszú időn keresztül nem volt példa hasonlóra, mígnem Horváth Tomitól érkezett felénk egy felkérés, aminek a Fehér holló lett az eredménye, s ez olyan impulzust adott, ami hozzájárult ahhoz, hogy kilépjünk a saját megszokott kereteink közül.

A Szakács Gerivel közös munka ötletét Kowalskyék már évekkel ezelőtt felvetették, a Covid-járvány miatt azonban akkor nem volt rá lehetőségük, hogy meg is valósítsák. Mostanra azonban minden akadály elhárult előlük, így megjelenhet az első közös daluk, amit az énekes szerint akár több is követhet, nyilatkozta korábban Kowalsky. Hozzátette: eddigi tapasztalataik szerint a közönségük mindig pozitív attitűddel fogadja, ha valami ajándékkal, például egy ilyen közös dallal lepik meg őket. Az pedig még többet jelentene a rajongóiknak, ha élőben is együtt lépnének fel. Erre ugyan nem tud ígéretet tenni, de akár még az is előfordulhat, hogy néhány koncertjükön Szakács Geri is ott lesz velük a színpadon.