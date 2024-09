A közreműködő zenészek névsora összeállt, a fellépők közt lesz Takáts Eszter, a Columbo Jam Unit, a Rechord, a Duo Don Pedro’z, valamint az a Flight Mode is, amely felvételről Monostori János játékát is beilleszti. A koncert bevételét a szervező magánalapítvány a néhai zenész árván maradt gyermeke támogatására kívánja fordítani. A kislány ugyanis nemcsak édesapját veszítette el, de a közelmúltban édesanyja – Monstori János első felesége – is elhunyt.

A billentyűs hangszereken játszó Monostori János számos zenei stílusban – jazz, pop, funk, rock – mozgott otthonosan, ezért jó pár formációnak – PTH, Lorenzo, Midnight Mood, Én és a többiek, Backline, Intermezzo Latin Club, Flight Mode – volt tagja, de vendégként közreműködött Polgár Péter szerzői estjén, illetve a Bang-Bang és a Kölyök egyes dalaiban, míg Takáts Eszter énekesnővel azt a MoJazzTer nevű formációt hozta létre, amely nemcsak az elmúlt évtized egyik legizgalmasabb zalai formációja volt, de underground szinten az ország zeneértő közönsége is felfigyelt rá. Emellett volt egy önálló projektje is – ezt Lysis75 néven 1999-ben hozta létre – amelynek zenei stílusa leginkább az ambient világához állt közel, de jazz, népzenei és világzenei motívumokat is tartalmazott.

Monostori János zeneszerzőként a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház több darabjában is közreműködött. 2003-ban a Harisnyás Pippi mesejáték, egy évre rá az Óz, a nagy varázsló mesemusical, 2006-ban pedig a Kutyánszky Kázmér, a versíró kutya című darabhoz írt zenét. 2007-ben hangszerelőként és zenei munkatársként működött közre a Keresztút című darabban, melynek zeneszerzője az ugyancsak zalaegerszegi származású Kajos Roland, az Exkavátor zenekar egykori dobosa volt. 2008-ban a Griff Bábszínháztól kapott felkérést, hogy A piros esernyő című mesejátékhoz hangszerelje át Presser Gábor zenéjét. 2012-ben viszont már a Griff Bábszínház vezetősége is szerzői megbízással fordult felé, a Csipike, az Óriás Törpe című mesejátékhoz komponált zenét. Ugyanebben az évben készült el Az utolsó kockadobás című élményzenéje, míg 2021-ben a Csodaszarvas című rockoperában a zeneszerző Máriás Zsolt zenei munkatársaként dolgozott a Hevesi Sándor Színház megbízásából.