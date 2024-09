A Csík zenekar legújabb, saját gyűjtéseket és világzenei feldolgozásokat tartalmazó lemeze is nemrég jelent meg, melynek gerincét még a Covid-időszak alatt kezdte el egybegyúrni a csapat, idén tavasszal pedig fel is vették a Sose lesz vége címet viselő albumot.

"Játsszatok el néhány Kispál-számot, abból nem lehet baj"

– Az album címe egy Anima Sound System-dal, többek között ők is felkértek minket, hogy formáljuk a saját hangzásunkra, lelkületünkre ezt a nótát – említette Szabó Attila, a zenekar egyik hegedűse, aki a csapaton belül a kortárs slágerek átdolgozásáért felel lassan két évtizede. – Még ma is emlékszem, hogyan indult ez az egész, annak idején a Kispál és a Borz zenekar kért fel minket, hogy legyünk az előzenekaruk az egyik Petőfi Csarnokban tartott koncertjükön. A kérés megtisztelő volt, de kétségeink voltak, mit szól majd a fiatalokból álló közönség, ha autentikus népzenével „kínozzuk” őket. Erre Lovasi András félig viccesen azt mondta, játsszatok el néhány Kispál-számot, abból nem lehet baj. Ki is választottunk három slágert, áthangszereltük a dalokat és óriási sikert arattunk. A hír futótűzként terjedt, a következő koncertünkön már a közönség kérte, hogy játsszuk el az átdolgozott Kispál-dalokat. Mindennek már 19 éve, tehát egy olyan korról beszélünk, amikor még nem volt közösségi média és nem volt videómegosztó platform sem.

A Csík zenekar 2021-ben Debrecenben

Fotó: Kiss Annamarie

Híd zenei világok és generációk közt

Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a magyar népzene ilyen módon történő népszerűsítése telitalálat, az új köntösbe öltöztetett kortárs dalokat a fiatal generáció is szereti. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a Csík zenekar egyfajta hidat képez a zenei világok és a generációk között. És persze az sem elhanyagolható szempont, hogy rajtuk keresztül százak és ezrek kerültek közelebbi kapcsolatba az autentikus népzenével.

– Kodály Zoltán mondta, hogy a tradíciókat nem lehet örökölni, minden generációnak újra kell tanulni ezeket – szögezte le Szabó Attila. – Azért, hogy megmaradjon a magyar nemzeti kultúra, minden generációnak tennie kell. A mi felelősségünk abban van, hogy próbáljuk meg úgy átadni ezeket az értékeket, hogy a fiatalok is megértsék, megszeressék. Éppen ezért igyekszünk olyan utakat, lehetőségeket kihasználni, melyek révén könnyű a befogadás. És hát vita ne legyen belőle, de a kortárs könnyűzene pontosan egy ilyen lehetőség, hat az emberekre. Természetesen ehhez nagy adag nyitottság is kell a részünkről, de hitünk szerint minden zenében, dalban megtalálhatók azok az értékek, melyekhez kapcsolódni tudunk.