Szőke Julianna: Váratlan helyzet mindig adódhat és adódik is

Fotó: Pezzetta Umberto

Az egerszegi színházi életbe már a kezdet kezdetén bekapcsolódott Szőke Julianna, hiszen a Hevesi Sándor Színház 1982-es megalakulásától a teátrum tagja. A Kvártélyház 2007-es indulásából sem maradhatott ki, a nyári előadások pedig rendre megtalálják feladattal. Az idén is így van ez.

– Tompa Gáborral korábban is dolgoztunk már együtt, és úgy gondolom, hogy jó alkotótársak vagyunk – említette Julika, ahogy általában szólítják. – Azonban nem csak emiatt szeretem ezeket a nyári előadásokat. Remek csapat jött össze, melynek minden tagja az előadások sikeressége érdekében maximálisan odateszi magát. A színészek zömét természetesen ismerjük, ám ha vendégelőadók érkeznek, velük is szinte azonnal megvan az összhang. Ez jó és fontos dolog, például a jelmezek megtervezését is megkönnyíti, ha az ember ismeri azt, aki kiáll benne a színpadra. Sokszor viszont a rögtönzést és adott helyzetben a kreatív megoldásokat is segíti az oldottabb hangulat, mert váratlan helyzet mindig adódhat és adódik is. Szerencsére a Hevesi Sándor Színház női varrodájának tárvezetője, Kovács Katalin maximálisan partner ebben. A nézők persze sokszor semmit nem vesznek észre az ilyen háttérmunkákból, ám nekik nem is ez a feladatuk. Nekik élvezniük kell az előadásokat, szórakozni, s bevallom, sokszor a színfalak mögül, a közönséggel együtt nézzük mi is az előadásokat.