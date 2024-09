Az idén 70. születésnapját ünneplő Budaházi Tibor Munkácsy Mihály-díjas képzőművész legutóbb Novotny Tihamér művészeti íróval közösen tartott tárlatvezetést a Vigadóban. Az ötven évet felölelő válogatás részeként a Vigadóban a hónap műtárgya, a Szatmárcsekei könyvek sorozat is megtekinthető. Februárban Nagykanizsán is láthattuk jubileumi tárlatát, Zalaegerszegen pedig jövő év elején mutatkozik be Budaházi Tibor, méghozzá szakrális műveit láthatjuk főképpen, mondta dr. Kostyál László.

Budaházi Tibor Az út című alkotása is szerepel a Vigadó Galériában

Fotó: Budaházi Tibor

A beszélgetésből azt is megtudhattuk, hogy mi a művészettörténész kedvenc Budaházi-műve, de szót ejtett arról is, hogy milyen érdekes kiállításokkal várják a Göcseji Múzeum látogatóit ősszel és 2025-ben.