Kovács Arnold: Az ügyelő olyan, mint egy porondmester

Fotó: Pezzetta Umberto

Először a műszaki stáb tagjaként tevékenykedett díszítőként, a My Fair Lady című zenés előadásban Jordán Kornél díszítő, kellékes tanította be. 2003-ban került vissza a teátrumba, megint csak egy díszítői állás üresedett meg, 2016-ban pedig már A dzsungel könyve musicalben debütált ügyelőként. Munkája nagy figyelmet, felelősséget kíván, ő a társulat szeme, keze, az egész műszaki stáb segítője. Minden egyes produkció kihívás, amit Arnold nagyon is kedvel.

– Az ügyelő olyan, mint egy porondmester. Nagyon sok apró részleten múlik az, hogy minden készen álljon és tökéletes legyen az előadás. Izgalmas világ ez a kulisszák mögött, abszolút karbantartja az elmét. Szeretem azt is, hogy a munkámban rendszer van. Tudom, hogy hányra kell mennem, meddig tart a próba, az előadás. A kőszínház mellett természetesen a kvártélyházi nyári évad sem maradhatott ki, a kezdetek óta tagja voltam a műszaki stábnak. Lelátót és színpadot építettünk, a díszleteket állítottuk össze. Három évvel ezelőtt szólt Tompa Gábor, hogy segítsek ügyelőként. Emlékszem, A Pál utcai fiúk zenés előadásban kezdtem az itteni munkámat.

Arnold nemcsak színházi munkatárs, a Kvártélyház több rendezvényén ugyancsak számítanak szakértelmére, ahogy kollégái a munkájára. Az EgerszegFeszten és a vadpörköltfesztiválon ha keressük, akkor a Dísz téren találjuk őt, az ott felállított színpadi programokért felel. Hosszú évek óta ennek a jól összeszokott szakértő csapatnak köszönhetjük a város és az idelátogatók szórakoztatását.