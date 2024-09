Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.30 A hókirálynő és a hercegnő (orosz családi animációs film); 18.00 Fák jú, Chantal (német vígjáték); 20.15 aMItől félsz (angol-amerikai horror)

Cinema City: 11.00, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30 Beetlejuice, Beetlejuice (amerikai fantasy vígjáték); 10.00, 13.00, 16.45 A hókirálynő és a hercegnő (orosz családi animációs film); 20.15 aMItől félsz (angol-amerikai horror); 14.10, 17.10 Fák jú, Chantal (német vígjáték); 22.10 Vészjelzés (amerikai thriller); 19.40 It Ends With Us – Velünk véget ér (amerikai romantikus dráma); 10.15, 13.30 Egy cica 10 élete (angol-kanadai családi animációs film); 12.00 Pandakaland (dán-holland-francia animációs film); 20.30, 22.15 Alien: Romulus (amerikai-angol sci-fi); 17.45 Deadpool és Rozsomák (amerikai akció-vígjáték); 11.30, 15.00, 18.30 Gru 4. (amerikai animációs vígjáték); 10.30, 15.30 Agymanók 2. (amerikai animációs kalandfilm)

Nagykanizsa

Cinema: 15.15 Deadpool és Rozsomák (amerikai akció-vígjáték); 15.15 Gru 4. (amerikai animációs vígjáték); 16.00 Pandakaland (dán-holland-francia animációs film); 17.15 Fák jú, Chantal (német vígjáték); 17.45, 20.00 Beetlejuice, Beetlejuice (amerikai fantasy vígjáték); 18.00 It Ends With Us – Velünk véget ér (amerikai romantikus dráma); 19.30 Alien: Romulus (amerikai-angol sci-fi); 20.30 aMItől félsz (angol-amerikai horror)

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 A tökfilkó (francia vígjáték); 17.00 Vigyél a holdra (amerikai romantikus vígjáték); 19.30 Deadpool és Rozsomák (amerikai akció-vígjáték); Kisterem: 15.00 Kék Pelikan (magyar animációs dokumentumfilm); 17.00 Utazás válás ellen (francia vígjáték); 19.00 Panelkapcsolat (magyar dráma)