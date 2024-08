A pénteken este a SUNGRÓT programelem keretében igazi fesztiválozó este kerekedett a Ligetben, 19 órakor a Mystery Gang vette birtokba a Nagyszínpadot. Egri Péter és zenekara általában autentikus, elemi erejű módon mutatja be, milyen is volt a rock and roll Amerikában az ötvenes években, ez Zalaszentgróton se volt másképp.

Fotó: Boronyák András

LGT

Két zenei nagyágyú érkezett ezután: a Zenevonat Szuperkoncert az LGT zenekar sztárjaival, Karácsony János, Solti János fellépésével idézte meg a 70-80-90-es éveket. Az örökifjú zenészek Szirota Jennifer, Heincz Gábor Biga és az Abrakazabra zenekar közreműködésével hozták lázba a közönséget, mely a legtöbb LGT-slágert együtt énekelte a színpadon zenélőkkel. A Zenevonat Szuperkoncert ugyan már sok éve járja az országot az LGT legnagyobb slágereivel, de az est hangulata nem veszített hőfokából.

A koncert az LGT klasszikussá vált dalait - Ő még csak 14, Nem adom fel, Zenevonat, Álomarcú lány, A dal a miénk, Miénk ez a cirkusz, Mindenki - játssza.

Abrakazabra

A koncerteken Szirota Jennifer és Heincz Gábor Biga is helyet kap. Szirota Jennifer az LGT tagjai által női előadóknak írt dalokat tolmácsolta, többek között a Játssz még, a Hello vagy a Szólj rám, ha hangosan énekelek címűeket. Heincz Gábor Biga maga hangszerelt át néhány LGT-dalt, mely elnyerte az LGT zenészeinek a tetszését. A zenekari kíséretet Zalaszentgróton is az Abrakazabra Zenekar látta el.

Késő este a 2011-ben alakult, Magyarország nyugati felén gyakran koncertező Rocket Rollers rock and roll formációs lépett a Kisszínpadra. A repertoárjukon Chuck Berry, Elvis Presley, Brian Setzer és Little Richard dalokat szerepeltetnek, frontemberük Fegyverneky Levente ezúttal is magával ragadóan szolgálta a közönséget.

Karácsony János

- Ilyen sikereket érünk el országszerte, amilyet itt látott ma este - válaszolt egymondatos interjúban lapunk kérdésére a színpadról épp lelépő, kifáradva is energikus Karácsony János. - Nagyon-nagyon örülök, hogy a mai napig ennyire ismerik, szeretik az LGT dalait, igyekszünk a színvonalból semmit sem veszíteni, ígérem, csináljuk, amíg bírjukjuk. Soha nem adjuk fel, míg egy darabban látnak bennünket.