Az elején érdemes leszögezni, hogy ez a film – akárcsak a regény – komoly dráma, méghozzá a párkapcsolati erőszakról. A téma jelenleg hazánkban is aktuális, hiszen múlt héten Kaposváron egy bántalmazott nő kézjelekkel kért segítséget erőszakos párja miatt egy ruházati boltban. Mondhatni, a Velünk véget ér jobbkor nem is kerülhetett volna mozikba, hiszen megtekintésével, vagy a könyv elolvasásával az érintettek talán felismerhetik saját helyzetüket, s megtudhatják: van kiút.

Velünk véget ér: a szülők kapcsolata inspirálta

Hoover-t leginkább romantikus regényeiről ismerheti a közönség, így új vizekre evezett a 2016-ban megjelent Velünk véget ér regényével. A történetet az írónő szüleinek kapcsolata inspirálta, így nem csoda, hogy ennyire őszintére és valósághűre sikerült – már ami a probléma bemutatását illeti.

A Velünk véget ér főszereplője Lily Bloom, Blake Lively alakításában Forrás: Sony Pictures

Főhősnőnk, Lily Bloom (Blake Lively) egy olyan családból jön, ahol apja rendszeresen verte édesanyját, aki csendben tűrte az abúzust egészen a férfi haláláig. Lily el is menekül ebből a toxikus közegből: felnőttként Bostonba költözik, hogy megnyissa virágboltját és az álmainak éljen. A nagyvárosban elég jól megy a sora, barátokat szerez, s hamarosan a szerelem is rátalál egy jóképű idegsebész, Ryle (Justin Baldoni) képében. A rózsaszín köd azonban hamar oszlani kezd, mikor feltűnik a színen első szerelme, Atlas (Brandon Sklenar), akit annak idején a lány mentett meg az öngyilkosságtól. Nagyjából ezzel egy időben Ryle „véletlenül” úgy megüti Lily-t, hogy óriási monoklija miatt kénytelen vastag sminket viselni és mindenkinek magyarázkodni. A nő nem akar olyan lenni, mint az édesanyja, ám úgy tűnik, nem olyan egyszerű felülkerekedni a látott mintán.

„Ugyan, csak véletlen volt…”

A film technikailag is ügyesen nyúl a témához. A legelső ütésnél a vágás olyan, hogy mi, nézők is úgy gondolhatjuk, valóban csak a véletlen műve volt, annak ellenére, hogy Ryle első megjelenése is sugallja, mi fog következni (mikor először találkozik Lily-vel, éppen dühében ver szét egy széket). A „véletlen” persze újra megtörténik: később a vita hevében a lépcsőről löki le a lányt, majd próbálja meggyőzni, hogy csupán rosszul lépett, azért esett le. Az eset után persze ápolja Lily-t, a szemében hősként beállítva magát. A néző keze ekkor már ökölbe szorul, és egyre fájdalmasabb nézni, ahogy a főhősnő próbálja meggyőzni magát arról, hogy a férfi ártatlan. A harmadik bántalmazás szinte már meg sem lep minket – ekkor már Lily is rájön, hogy akarata ellenére követte anyja viselkedési mintáját.