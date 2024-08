Kardos Bozi Endre zenészként számos Szigeten vett részt

– Mint az közismert, a Sziget egyik alapítója és ötletadója Müller Péter Sziámi volt, akivel néhány zalai társammal együtt volt szerencsém egy ideig együtt zenélni – mondta. – Ebből kifolyólag játszhattunk a Szigeten is, de nemcsak a Sziámival, más zenekaraim, például a Blues Mission vagy a Hétrét tagjaként is felléphettem ott, míg a zenésztársaim közül többen a szintén zalaegerszegi Bazookával játszhattak a fesztiválon. Volt olyan esztendő, amikor a Sziget egy hetes időtartama alatt öt vagy hat alkalommal is ott találtuk magunkat valamelyik színpadon. Péternek köszönhetően abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a Sziámival közvetlenül az adott napi fő fellépő előtt zenélhettünk, továbbá a fesztivál zárókoncertjét is minden alkalommal mi adtuk. Ezekhez a fellépésekhez nagyon kellemes emlékeim fűződnek, mindig rengetegen voltak ránk kíváncsiak, nagyszerű embereket ismerhettem meg. Az egyik legnagyobb élményt egy Hétrét koncert adta, ezzel a zenekarommal a világzenei színpadon azon a napon játszhattunk, amikor az egyik személyes kedvencem, a finn Värttina volt a fő fellépő. Velük is találkozhattunk, még közös fénykép is készült.

Ma már nem kell az egy hét együttlét?

Bozi hozzáteszi: az első Szigetnek 43 ezer látogatója volt, de akkor még csak hazai zenekarok léptek fel. Az első nemzetközi előadók a második évtől, azaz 1994-től jelentek meg a kínálatban, ami a nézőszám ugrásszerű emelkedését is magával hozta. A zenész úgy fogalmaz, akkoriban még a zene volt a fő vonzerő, a fellépő zenekarok miatt mentek a fesztiválozók, s elsősorban a rock, a blues és az alternatív műfajoké volt a főszerep.

– A korai Szigetet a Woodstock feeling jellemezte, volt egy kis kommuna hangulata – folytatta Bozi. – A műsorfüzetből kinéztük magunknak, hogy kiket, melyik zenekarokat néznénk meg, de aztán annak a tizede sem teljesült, mert összefutottunk a haverokkal, leültünk beszélgetni, sörözni, akkor még valóban érvényesült a „kell egy hét együttlét” szlogen. Én ma nem tudnék mit kezdeni magammal a Szigeten. Valószínűleg most is vannak nagyszerű előadók, de miután egyáltalán nem vagyok jártas a mai zenei trendekben, nincs ismeretem velük kapcsolatban. Azt is gondolom, én már nem találnám a helyem abban az embertömegben, ami a mai Szigetet jellemzi. Megöregedtem, az életkörülményeim teljesen mások már. Már inkább taszít, mint vonz a nagy tömeg, jobban érzem magam a Balaton partján, egy kevésbé látogatott strandon, mint egy zsúfolt zenei fesztiválon. Annak idején a Sziget a nyugalmat sugározta, voltak olyan pontjai a fesztiválterületnek, ahol akár napközben is ki tudtál a szabadban feküdni egy kis szunyókálásra. Ahogy a híradásokból látom, ez ma már nincs így.