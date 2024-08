Wettstein Tamás, a ZAZEE elnöke elmondta, a múzeumi együttműködés révén további helyiségeket vonhatnak be a játékba a pinceszinten, megújul a fény- és hangtechnika is, hogy az 50 nézőt befogadó tér minél alkalmasabb legyen a színvonalas előadások befogadására.Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója a siker feletti örömét kifejezve hangsúlyozta, a civil szervezet friss szemmel látta meg a lehetőséget a múzeumi "kazamatában", ahol új, a közösséget szolgáló kulturális helyszínt avattak az előadások.

Az őszi szezon kamaraszínházi előadásairól Nadrai Róbert, a ZAZEE alelnöke számolt be.

Szeptember 12-én 19 órakor érkezik a budapesti Tér12 Kulturális Egyesület Nélküled című egyfelvonásos monodrámája. Solymos Tamás szövege történelmi, önismereti kalauz. A történet egy üres kastélyban játszódik, amiben a főhős idegenvezetést tart, a megmaradt ereklyék között kalauzol. Az előadás elgondolkodtat azon, mi minden mellett sétálunk el, amíg felújítatlan házakról nemcsak a vakolat potyog, hanem a történelmünk is.

Szeptember 26-án Szamosi Zsófia mutatja be a Pali - Maléter Pálné című életmonológot, amely Gyenes Judith-tal, Maléter Pál özvegyével készült interjúk alapján íródott. A színésznő a Mindenki c. Oscar-díjas és az Egy nap c., számtalan nemzetközi díjjal kitüntetett filmek főszereplője, a 2017-es és 2019-es Magyar Filmhét Legjobb Színésznője volt. A monodráma Gyenes Judith figuráján keresztül mutatja az 56-os forradalmat, annak egyik hősét, Maléter Pált egészen a 89-es újratemetésig.

Október 9-én az Egy százalék indián című előadással várja a közönséget a KAZAMATA. A Látókép Ensemble előadása azt érzékelteti, hogy az elejétől a végéig ugyanaz a néhány alapvető dolog határozza meg a férfi-nő, vagy akár a szakmai kapcsolatokat. A darab Hajdu Szabolcs rendező trilógiájának (Ernelláék Farkaséknál, Kálmán-nap, Egy százalék indián) a harmadik része, melyből most forgatnak filmet. Az Egy százalék indián az örökölt magatartási modellek, hímsovinizmus, feminizmus és a modern kori nemi szerepek kérdéskörére fókuszál.