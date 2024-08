Rockabilly koncertek, pöttyös ruhák, veterán autók, tánc, Az elvarázsolt dollár és a vörös szőnyegen Kern András - címszavakban így foglalható össze a keszthelyi Bujtor István Filmfesztivál szombat esti eseménysorozata.

Kern Andrással L. Dézsi Zoltán beszélgetett

Fotó: Szabó Judit

A Fő téren nagy bulit csaptak a zenekarok, a színházban pedig telt házas közönségtalálkozót tartottak Kern Andrással, az Ötvös Csöpi-filmek Kardos doktorával. A művésszel L. Dézsi Zoltán beszélgetett. Kern András mesélt az életéről, a színészi pálya és a filmforgatások kulisszatitkairól. Elmondta, hogy négy Ötvös Csöpi-film készült, az elsőt, a Pogány Madonnát Mészáros Gyula rendezte, a többit Bujtor István. A Pogány Madonnát meghívták egy olasz filmfesztiválra, Kern András a tőle megszokott lehengerlő stílusban előadott sztorija pedig arról szólt, hogy milyen kalandos körülmények közepette jutott el Balatonszepezdről Cattolicába a Daciájával, az út egy részén Bujtor István társaságában. Ausztriában viszont egy hölgy miatt Bujtor kiszállt a kocsiból s kis időre ott maradt, Kern pedig egyedül folytatta útját, megküzdve a román autó műszaki "csodái" és egy magyar esztergályos okozta baleset kihívásaival is. Nagy nehezen odaérve pedig a művész azzal szembesült, hogy nem találják a vendéglistán... Harsogott a terem a nevetéstől, a történet egyébként ismerős lehet a Lehetetlen című műsor 1995-ös adásából is. Kern András egy kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy milyen érzés ágyjeleneteket forgatni a szebbnél szebb színésznőkkel. Nos, semmi extra, ilyenkor ugyanis színészként, nem férfiként/nőként működik az ember, ez is csak munka, összegezte Kern András.

A Fiat 500-as az Az elvarázsolt dollárban. Az autót kiállították a keszthelyi Fő téren

Fotó: Szabó Judit

Keszthelyen, a Fő téren veteránautó-kiállítást is láthatott a közönség, ott volt az Elvarázsolt dollárban szereplő fehér Fiat 500-as is, az ikonikus kocsit láthattuk tehát a filmvásznon, a maga valójában, sőt még a makettjét is a Balaton színházbeli Bujtor-kiállításon.